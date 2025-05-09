Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в столице Бердымухамедов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, в столицу прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

В рамках встречи с гостями Владимир Путин назвал 9 Мая священной датой для народа России, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Как указал президент страны, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет.

Он также выразил благодарность лидерам иностранных государств за приезд в Москву.

