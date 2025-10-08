Заседание суда по вопросу обжалования приговора Гуцул продолжится 9 октября

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Заседание Апелляционной палаты, на котором адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул планируют обжаловать решение суда по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", перенесено на 9 октября. Об этом сообщил ТАСС правозащитник Сергей Морару.

По словам адвоката, пауза была сделана по их требованию.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признавала свою вину. По ее мнению, она была задержана из-за кампании по ликвидации Гагаузии.

Россия направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур, требуя освободить Гуцул. Однако 5 августа районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

По версии обвинения, Гуцул с 2019 по 2022 год получала от России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии.

После вынесенного Гуцул вердикта омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Она назвала приговор Гуцул грубым нарушением закона, прав человека и принципа справедливости.

В свою очередь, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил, что права Гуцул должны быть соблюдены.

