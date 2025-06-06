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06 июня, 11:42

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WP: операции Украины на территории РФ могут перерасти в "грязную войну"

Операции Украины на территории РФ могут перерасти в "грязную войну" – СМИ

Фото: 123RF/koziolkamila

Тайные операции Украины на территории России могут перерасти в "грязную войну" с более целенаправленными убийствами, саботажем и ударами по странам, которые поставляют оружие Киеву и Москве соответственно. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на материал газеты The Washington Post.

Журналисты считают, что "грязная война" на Украине только начинается. Удары украинских военных по РФ и за ее пределами меняют характер конфликта, не показывающий никаких признаков утихания, уточнили авторы статьи.

В частности, 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд, в котором находились 388 пассажиров. В результате погибли семь человек, еще 122 пострадали.

В ночь на 1 июня в Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушилось еще одно мостовое сооружение, по которому следовал состав. Часть локомотива рухнула на автомобильную дорогу.

В Следственном комитете РФ сообщили, что обрушения произошли в результате подрывов. Инциденты следователи квалифицировали как теракты. По данным ведомства, подорвавшие сооружения в Брянской и Курской областях действовали по указанию украинских властей.

Мощность взрывчаток, при которых произошло обрушение моста в Брянской области, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты установили, что устройства снарядили пластичным веществом иностранного производства, а при детонации использовался украинский блок управления, отмечал глава СК Александр Бастрыкин.

Путин поручил оказать помощь пострадавшим при подрывах мостов под Брянском и Курском

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