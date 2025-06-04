Мурашко: состояние пострадавшего младенца при ЧП под Брянском стабилизировано

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Состояние четырехмесячного младенца, пострадавшего при обрушении моста на поезд в Брянской области, стабилизировано. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе совещания Владимира Путина с членами кабмина.

Как рассказал министр, ребенок находился в тяжелом состоянии с множественными травмами и был доставлен в Москву вертолетом санавиации.

"Мы сначала на автомобиле скорой помощи, далее подключили уже вертолетную эвакуацию. Сюда же доставили и его семилетнего брата", – уточнил он.

По словам Мурашко, на данный момент в больницах остаются 35 человек, включая троих детей. При этом пациентов в тяжелом состоянии среди них нет. Кроме того, отметил глава ведомства, 11 человек готовятся к выписке, а на амбулаторном лечении находятся 56 человек.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области рухнул на проезжающий под ним пассажирский поезд 31 мая. Внутри состава рейсом Климов – Москва находились 388 пассажиров. В результате ЧП погибли 7 человек.

В СК РФ указали, что обрушение произошло в результате подрывов. Следователи квалифицировали случившееся как теракт.

По данным СК, подорвавшие мост в Брянской действовали по указанию украинских властей. Организаторы и исполнители подрыва будут установлены при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и МВД РФ.



