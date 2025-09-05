Глава МИД Германии Вадефуль назвал актом террора подрыв "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал актом террора подрыв газопроводов "Северные потоки". Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью главы МИД Германии изданию India Today.

Вадефуль уточнил, что расследование данного инцидента продолжается.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было выявлено четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

По предварительным данным, украинец мог возглавлять группу по подрыву газопроводов. В частности, Кузнецов занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Всего в совершении данной диверсии подозревают семь человек. На их арест уже выданы ордеры. Следователи также выявили связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам "Северных потоков".

