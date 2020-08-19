Адвокат потерпевших мешает в оказании им материальной помощи по делу Ефремова – свидетель

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса Татьяна Беркович, передает Москва 24.

В зале суда она сообщила, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский мешает оказать материальную помощь родственникам и близким погибшего Сергея Захарова.

"Господин Добровинский неоднократно заявлял, что потерпевшие не примут помощь. Миша не вышел с топором на улицу и никого не зарубил. Когда люди стараются оказать друг другу помощь – это святое, а Саша (адвокат Добровинский) мешает и разжигает, дабы суд построже наказал Ефремова. Я считаю, что это неправильно", – заявила Беркович.

Она представилась на заседании близкой подругой Ефремова. По ее словам, после аварии она отправилась в больницу Склифосовского, куда повезли Сергея Захарова. Беркович подчеркнула, что сделала это, чтобы оплатить отдельную палату и дополнительные услуги врачей, поскольку понимала, что пострадавший – человек несостоятельный.

Свидетель также указала на то, что с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим, однако Добровинский говорил, что потерпевшим ничего не нужно.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.

Ранее перед судом уже выступил актер Никита Высоцкий. Он сообщил, что не замечал наркотической зависимости у Ефремова. В то же время он подтвердил, что артист крепко выпивал, после чего у него случались провалы в памяти.

Также актер считает, что Ефремов не мог имитировать сердечный приступ. Он дал положительную характеристику личности артиста, назвав его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком.

На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".