Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля

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На территории России открылись валютные торги. Так, курс доллара по отношению к рублю составил 72,77 рубля, евро – 82,6 рубля.
Также во время открытия Московская биржа продемонстрировала падение индексов. Так, рублевый индекс снизился на 10%. Долларовый РТС упал на 12,6%.
По последним данным, снижение продемонстрировали акции Газпрома (-12,8%), Роснефти (-12,2%) и Лукойла (-14%). Российские банки также продемонстрировали отрицательную динамику: акции Сбербанка упали на 13,1%, ВТБ – на 11,7%.
Ранее на Мосбирже рассказали о верхней границе курса доллара и евро. Так, стоимость доллара не должна быть выше 75,2125 рубля, евро – 85,785 рубля. В ночь на 10 марта в организации повысили пороговое значение курса доллара до 76,3951 рубля с 70,445 рубля, евро – до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.
Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.
В то же время стоимость черного золота поднялась до 35,85 доллара за баррель в ночь на 10 марта. Причина такой динамики цен – разрыв сделки между ОПЕК и Россией. Стороны не смогли договориться по поводу вопросов, связанных с ограничением добычи нефти. В связи с этим с 1 апреля продажа черного золота станет лишенной каких-либо рамок.
Российский рубль переживает новое падение
Эксперты по-разному отреагировали на падение рубля. Однако большинство сходится во мнении, что очень сложно придерживаться оптимистичных прогнозов. Так, существует мнение, что если цена на нефть продержится на уровне 30 долларов, то курс на американскую валюту поднимется до 80-85 рублей. Аналитик Fitch и вовсе рассказал о высокой вероятности девальвации в России.
В связи с падением рубля министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать снижение доходов в бюджет. Центральный банк планирует инициировать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.
В последний раз доллар стоил выше 70 рублей в сентябре 2018 года.
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