27 апреля, 10:42

Мэр Москвы

Собянин попросил москвичей быть аккуратными во время непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи со стремительным ухудшением погоды в Москве Сергей Собянин призвал горожан и гостей города быть аккуратными и беречь себя. Об этом он написал на своей странице в MAX.

"До конца дня ожидаем обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду", – подчеркнул градоначальник.

Столичные службы уже работают на улицах города в усиленном режиме. Непогода сохранится в ближайшие пару дней, добавил мэр.

В понедельник, 27 апреля, в городе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а местами – гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице действует оранжевый уровень опасности.

Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ уже достигла 12 сантиметров, а в центре Москвы, на Балчуге – 10 сантиметров. Ожидается, что образовавшиеся сугробы могут продержаться до 1 мая.

Из-за снегопада в режим повышенной готовности перешли работники компании "Россети Московский регион". Кроме того, специалисты городских служб Москвы распиливают и вывозят поваленные ветром деревья, мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы. Организовано дежурство специалистов ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть.

Также гражданам ограничили доступ в столичные парки. 27-го числа нельзя посетить Лианозовский парк, Таганский парк, сад "Эрмитаж", Лефортовский парк, парк "Сокольники" и ряд других зон. Кроме того, операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки в Москве до улучшения погодных условий.

Также не исключены локальные корректировки в расписании трамваев. Некоторые поезда Павелецкого направления Московской железной дороги в сторону Москвы следуют с отставанием. При этом движение поездов временно приостановлено на Савеловском и Казанском направлениях.

Вместе с тем из-за непогоды был отложен вылет ряда рейсов в столичном аэропорту Внуково. Несмотря на это, воздушная гавань работает в штатном режиме.

