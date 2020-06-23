Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с новым телевизионным обращением к россиянам. Президент затронул наиболее актуальные темы, среди которых меры по борьбе с COVID-19, вопросы социальной поддержки и помощи отечественной экономике. Рассказываем, какие поручения и указания дал российский лидер.



Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

О пандемии

Президент в ходе обращения к гражданам рассказал о том, что принятые меры по борьбе с коронавирусом спасли десятки тысяч жизней.

"Мы сделали то, что раньше не делали никогда, – по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации – сделали это обоснованно, это позволило сохранить человеческие жизни. Благодаря заранее принятым мерам на границах России удалось задержать пик эпидемии на полтора-два месяца", – пояснил Путин.

По его словам, система здравоохранения страны в целом ответила адекватно на вызов коронавируса, но предстоит еще сделать многое для повышения ее качества и доступности.



Выплаты медикам и соцработникам

Владимир Путин сообщил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Денежные средства освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ): положенные деньги работники получат в полном объеме, причем они будут учтены в расчете отпускных. Таким образом, стимулирующие выплаты получит более 350 тысяч медиков.

Кроме того, доплаты продлят на два месяца – до 15 сентября – и для соцработников. Как и для медицинских работников, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

"Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу", – заявил глава государства.



Путин предложил расширить льготную ипотечную программу

Налог для богатых

Также Владимир Путин предложил поднять с 1 января 2021 года ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 миллионов рублей в год с 13 до 15%.

"Повышенная ставка НДФЛ будет распространяться только на ту часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей в год", – уточнил глава государства.

По словам президента, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниям. Их распределят на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также проведение высокотехнологичных операций.

"Сейчас с учетом нового качества цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач", – заявил Путин.



Выплаты на детей

Президент России также предложил снова выплатить на каждого ребенка до 16 лет по 10 тысяч рублей.

"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 миллионов детей", – заявил Путин.

Он добавил, что россиянам, получившим в июне выплаты на ребенка, в июле не нужно будет подавать новое заявление на поддержку. Доплату произведут автоматически.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все в июне", – отметил глава государства.



Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Поддержка безработных

Глава государства также рассказал, что для оставшихся без работы россиян меры поддержки продлят на июль и август.

"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле и в августе", – сказал он.



Льготная ипотека

Владимир Путин выступил с инициативой расширить и льготную ипотечную программу. Он предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в столице и Санкт-Петербурге – до 12 миллионов.

"Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного и современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейший агломерациях – в московских в санкт-петербургских – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России", – подчеркнул Путин.



Самозанятые

Путин также предложил по всей стране распространить налоговый режим для самозанятых. Кроме того, он рассказал о намерении дать право получать статус самозанятых не в 18, а в 16 лет.

"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых", – добавил президент России.

По его словам, налоговым режимом для самозанятых сможет воспользоваться около трех миллионов россиян. Помимо того, они получат дополнительные налоговые льготы. Путин пояснил, что в их число войдет определение налогового капитала в размере одного МРОТ.



Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Налоговый маневр для IT-компаний

Российский лидер предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Таким образом, ставку страховых взносов для IT-компаний бессрочно могут снизить до 7,6% при нынешних 14.

Кроме того, Путин сообщил о снижении ставки налога на прибыль для компаний сферы информационных технологий до 3% с нынешних 20.

"Будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", – сказал он.



Курс рубля и экономика

Кроме того, президент рассказал о том, что в последнее время стабильность рубля была обеспечена не искусственно, а за счет прочности российской экономики.

"Вы помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках? Непредсказуемые колебания, порой – просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан", – отметил он.



Помощь бизнесу

Также Путин выступил с инициативой выделить дополнительные средства на программу льготного кредитования под 2% годовых для отраслей, которые больше всего пострадали от коронавируса.

"Поэтому предлагаю расширить эту программу, выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей", – подчеркнул президент России.

Глава государства пояснил, что эти средства будут доступны организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе, причем при сохранении штатной численности кредит будет полностью списан.