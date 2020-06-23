В Совете Федерации оценили предложение Путина поднять ставку НДФЛ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов назвал предложение Владимира Путина повысить ставку НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей справедливой и хорошо продуманной мерой.
"Эти деньги будут, как говорится, "окрашены" – то есть они не просто пойдут в бюджет, но их направят на социальную поддержку граждан. И в первую очередь это отразится на тех, кто наиболее нуждается в такой поддержке со стороны государства: деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями, их реабилитацию, дорогие лекарства. Это мощнейший фактор соцподдержки", – рассказал сенатор в беседе с Москвой 24.
Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам заявил, что с 1 января 2021 года ставку НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год поднимут с 13 до 15%.
Кроме того, президент предложил расширить льготную ипотечную программу. Таким образом, ипотека под 6,5% годовых может распространяться на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, и до 12 миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге.
В конце обращения Путин назвал главной задачей властей безопасность населения. "С самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится", – заявил президент.
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