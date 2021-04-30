Какие ограничения действуют для российских туристов на зарубежных курортах

Пока россияне думают, куда поехать отдохнуть в майские праздники, из-за рубежа приходят грустные новости. В некоторых странах на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки с COVID-19 ужесточают требования для туристов. Рассказываем, какие ограничения действуют в популярных для российских путешественников странах.

Таиланд

С 1 мая власти солнечного Таиланда в связи с третьей волной COVID-19 увеличивают срок обязательного карантина для иностранных туристов. Теперь въезжающим в страну необходимо просидеть дома или в отеле в течение 14 дней. Таким образом, прежнее послабление о сокращении карантина отменили.

Кроме того, добавили запрет на выезд из некоторых провинций без необходимости. Также в стране запрещается посещать заведения общепита и фитнес-центры, проводить массовые мероприятия. Госслужащих перевели на удаленную работу на две недели. По данным Минздрава Таиланда, с 1 по 24 апреля ежедневное число заболевающих коронавирусом в стране увеличилось более чем в 100 раз – с 26 человек до 2,8 тысячи человек. В последние дни количество заболевающих снизилось до 1,8 тысячи человек в день.

Греция

Греция 30 апреля продлила ограничение на количество прилетающих россиян. До 14 мая разрешено приезжать не более четырем тысячам жителей РФ в неделю. Попасть на территорию республики, как и раньше, можно через девять аэропортов. При этом при наличии у туристов одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации не нужно сидеть на недельном карантине.

В то же время ранее премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что с 3 мая, после Пасхи, в Греции начнут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса. С этого момента он обещал открыть в стране предприятия общепита. Кроме того, может стать короче комендантский час, он будет начинаться с 23:00.

Турция

С 29 апреля на территории Турецкой Республики ввели полный локдаун. В стране закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Общественный транспорт на территории Турции работает с загруженностью 50%. Для междугородних поездок гражданам также надо получать особое разрешение.

Комендантский час действует круглосуточно для всех жителей республики, за исключением туристов. Иностранцы также сохранили право на свободу передвижения. Все ограничения продлятся до 17 мая.

При этом российские туроператоры уже завершили вывоз организованных путешественников из Турции. Также туристические агентства не планируют продавать туры на даты после 1 июня, пока власти не примут решения о возобновлении авиасообщения.

Абхазия

При въезде в Абхазию россиянам не потребуется ПЦР-тест, вакцинация или справка о наличии антител. При этом страховку от коронавируса все же рекомендуется оформить. Российским туристам также не нужно оформлять визу в Абхазию, при пересечении будет достаточно паспорта РФ. Однако возвращающимся из республики, согласно новым правилам Роспотребнадзора, нужно сдавать тест на коронавирус дважды. Повторную проверку необходимо пройти в течение пяти дней с момента въезда на территорию РФ.

Для поездки в Гагру, Пицунду, Гадуту, Новый Афон и Сухуми с 30 апреля по 30 сентября действует специальный "единый билет", в который входит поездка на поезде и автобусе с пересадкой на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

ОАЭ

В мае в Арабских Эмиратах приходит довольно сильная жара с дневными температурами до +36 градусов и ночными до +29. Однако некоторые туристы все еще бронируют вылеты в майские праздники в Дубай, эмираты Рас-эль-Хайма, Аджман и Фуджейра. Для посещения эмиратов нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого должен быть получен не позднее чем за 72 часа до вылета (справка на английском языке).

Также потребуется сделать повторный ПЦР-тест по прибытии, до получения результатов нужно соблюдать самоизоляцию. Кроме того, туристы должны заполнить анкету о состоянии здоровья и установить мобильное приложение для отслеживания перемещений туриста и возможности с ним связаться при необходимости.

А с 25 апреля для туристов из России и ряда других стран отменили обязательный десятидневный карантин при прилете в Абу-Даби. Путешественники по-прежнему должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и сдать повторный по прибытии в эмират. После этого нужно пройти еще два теста – на четвертый и восьмой день пребывания.