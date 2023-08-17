Юрист объяснил, какие компенсации положены пострадавшим пассажирам Red Wings

Более 1,2 тысячи пассажиров застряли в Анталье из-за проблем с самолетами российской компании Red Wings, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Кроме того, перевозчик за последнее время задержал несколько рейсов из России на курорты Египта. Разбираемся, какая компенсация положена туристам, которые не смогли улететь вовремя.

Сломанные крылья

Более 1,2 тысячи российских туристов не смогли вовремя улететь из Антальи, так как авиакомпания Red Wings отменила рейсы по техническим причинам, рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, перевозчики как из России, так и из Турции стали часто задерживать вылеты, однако ожидание обычно не превышает трех часов. Поэтому ситуацию с самолетами Red Wings посол назвал экстраординарной.





Алексей Ерхов посол РФ в Анкаре Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину.

При этом 17 августа пресс-служба Red Wings опубликовала заявление, что уже вторые сутки компания работает в штатном режиме, а пассажиры задержанных рейсов вернулись в Россию. Кроме того, расписание вылетов введено в график, сказано в сообщении.

Проблемы с бортами Red Wings начались еще 13 августа – тогда самолет не вылетел из Антальи из-за неисправности охлаждения двигателя. Командир воздушного судна не смог включить кондиционер на борту, от духоты многим туристам стало плохо – им оказывали медицинскую помощь прямо в самолете.

Позднее в Red Wings заявили, что у них сломалось сразу два лайнера, из-за чего поменялся график вылета. Вывозить туристов пришлось с помощью других авиакомпаний. Кроме того, Red Wings направил в Турцию свой резервный борт.

После этого перевозчик отменил 15 августа рейс из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх. Компания предложила пассажирам отправиться на курорт на сутки позже. Туристам дали холодные напитки и горячее питание в терминале, а также временно заселили их в гостиницу.

Аналогичная ситуация повторилась и 16 августа, но уже с бортом Red Wings из Жуковского в египетскую Хургаду. По словам одного из пассажиров, авиакомпания переносила вылет четыре раза. Сам перевозчик вновь объяснил ситуацию "техническими причинами".

На фоне задержек рейсов Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией. Первопричиной такого решения назван не сбившийся график вылета, а нарушения при полете на рейсе Анталья – Москва, который был выполнен 13 августа. Кроме того, СК проверяет и другие факты, возможно, небезопасного оказания услуг.

В свою очередь, в Red Wings с возбуждением дела не согласились.

Возмещение ущерба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиру задержанного рейса должны возместить все убытки, которые возникли из-за более позднего времени вылета. Об этом Москве 24 рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

"Если в вашем билете или посадочной квитанции указано, что вылет назначен на 12:00, то 12:01 – это уже задержка рейса", – пояснил специалист.

По Воздушному кодексу РФ пассажир обязан получить компенсацию от 25 до 100 рублей за каждый час ожидания. Кроме того, путешественнику должны возместить убытки, которые возникли из-за сорванного вылета, отметил Шалоносов.





Эдуард Шалоносов юрист в сфере туризма Если у туриста были стыковочные рейсы и он на них опоздал, туроператор или авиаперевозчик возмещает стоимость авиабилета, по которому путешественник не улетел, и билетов на транзитные самолеты. Кроме того, если возникли убытки, к примеру, из-за сгоревшего трансфера или проживания в гостинице, все это тоже компенсируется.

Также пассажир имеет право на бесплатное питание и проживание в гостинице. Эти нормы вступают в силу при задержке рейса на шесть часов ночью и на восемь – днем, рассказал Шалоносов. Воду пассажирам обязаны раздать на третий час ожидания, уточнил специалист.

"Кроме того, авиаперевозчик или туроператор обязан предоставить детскую комнату на все время задержки рейса. В гостинице запрещено размещать в одном номере незнакомых людей и разнополых пассажиров, если они являются друг другу чужими", – добавил Шалоносов.

Документально зафиксировать нарушение (отметить время задержки) должна администрация аэропорта или сам авиаперевозчик.

"Либо нужно сделать видео, что вы находитесь на борту или в аэропорту, а должны быть в это время уже дома или, например, на курорте", – рассказал Шалоносов.





Эдуард Шалоносов юрист в сфере туризма В случаях, когда турист летел по пакетному туру, всю ответственность за поздний вылет несет туроператор. Если пассажир приобрел авиабилет самостоятельно, за последствия задержки отвечает авиакомпания.

Если туроператор или перевозчик отказывается компенсировать издержки, можно смело идти в суд, заключил юрист.