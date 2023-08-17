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Авиакомпания Red Wings возобновила полеты по расписанию, рейсы выполняются штатно второй день подряд. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну. Рейсы в Анталью, Хургаду, Шри-Ланку, Пхукет, Шарм-эш-Шейх отправляются по расписанию", – говорится в сообщении.

За последние дни Red Wings допустила сразу несколько серьезных задержек в расписании. Например, 15 августа авиакомпания на пять часов задержала рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх, а затем перенесла его на сутки. А пассажиры рейса Анталья – Екатеринбург и вовсе вернулись домой только спустя два дня после запланированной даты.

Перевозчик объяснил возникшие проблемы поломкой двух из трех самолетов Boeing 777. Тем не менее в связи со случившимся глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование в отношении авиакомпании организовали по статье об оказании услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.



"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело в отношении Red Wings