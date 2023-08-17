Более 1,2 тыс россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings

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Свыше 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены по техническим причинам рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.

"К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров", – сказал он.

При этом Ерхов назвал ситуацию с Red Wings "экстраординарной". Он подчеркнул, что большую часть граждан разместили в отелях и обеспечили питанием, но ждать вылета домой им пришлось более двух суток.

Дипломат уточнил, что российское Генконсульство в Анталье следит за ситуацией. Тем, кто оказался в сложной ситуации, в ведомстве посоветовали следовать указаниям представителей авиакомпании.

Компания Red Wings задержала несколько рейсов за последнюю неделю. В частности, рейс Екатеринбург – Анталья. Представители авиакомпании заявляли, что у них сломались сразу два самолета, из-за чего график вылета был изменен.

Помимо этого, был отменен рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В качестве извинений пассажирам предоставили холодные напитки и горячее питание в терминале аэропорта, а также временное проживание в гостинице.

По факту произошедшего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело. Его начали расследовать по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.

Москвичам рассказали о ситуации с авиакомпанией Red Wings