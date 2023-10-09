Россиянам рассказали, как вернуть деньги за купленный тур в Израиль

Палестинское движение ХАМАС 7 октября нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля. В ответ израильская сторона атаковала объекты противника и объявила, что государство переходит в "состояние войны". На фоне случившегося Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в зону конфликта, а туроператорам – приостановить продажу путевок. Рассказываем, что делать туристам, которые сейчас находятся в Израиле, а также тем, кто уже оплатил туда тур.



"Состояние войны"

Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

Утром 7 октября палестинское радикальное движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и объявило о начале военной операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ израильская армия обороны начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Истребители ВВС страны атаковали объекты противника в секторе Газа. Кроме того, израильские власти официально объявили, что государство переходит в "состояние войны".

Минздрав Израиля 9 октября сообщил, что после нападения ХАМАС пострадали более 2,6 тысячи граждан. По данным СМИ, минимум 800 человек погибли. В свою очередь, министерство здравоохранения сектора Газа заявило о 560 погибших и 2,9 тысячи пострадавших. Боевые действия продолжаются, израильская сторона наносит удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа.



Туристические ограничения

Авиабилеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву закончились на 9–10 октября – агрегаторы

На фоне случившегося многие зарубежные авиакомпании отменяют или корректируют время рейсов в Израиль. В свою очередь, Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты в страну с 03:00 8 октября. В ведомстве подчеркнули, что авиакомпаниям даны указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.

Вместе с тем Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях. Тем же гражданам, кто уже находится в стране, нужно быть осторожными и следовать указаниям местных властей, подчеркнули в министерстве. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), речь идет примерно о ста организованных российских туристах.





пресс-служба Минэкономразвития РФ Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки.

Кроме того, туроператоры должны будут информировать туристов о ситуации в Израиле, а также о порядке изменения или расторжения договора на оказание услуг.



Как вернуть деньги за тур?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы, которые должны были в ближайшие дни улететь в Израиль, сейчас сдвигают даты поездки или же просят аннулировать тур. Отмечается, что с большой долей вероятности у туроператоров не должно возникнуть проблем с полным возвратом денег.





из сообщения АТОР В среднем речь идет о примерно 150 россиянах, которые планировали отправиться в Израиль в ближайшее время, или немногим больше. Из них далеко не все аннулируют туры. У одних туроператоров речь идет о 6–10 бронях на ближайшие даты, у других – порядка 30–50 броней.

"Немногочисленные туристы, запланировавшие отдых в Израиле на ноябрь и Новый год, пока не аннулируют туры, ждут развития событий", – сказано на сайте АТОР.

В свою очередь, в Минэкономразвития дали пояснение, как туристы могут вернуть деньги за путевку. В первую очередь нужно направить туроператору требование о расторжении договора или его изменении, отметили в ведомстве.





пресс-служба Минэкономразвития РФ Так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14-ю статью 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и рекомендации министерства экономического развития России.

В ведомстве также рассказали, что делать, если туроператор никак не отреагирует на обращение. Минэкономразвития порекомендовало сразу же направить иск в суд.

