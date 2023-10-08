Росавиация с 8 октября ограничит ночные вылеты из РФ в Израиль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росавиация с 3:00 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 МСК 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", – указано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что дали авиакомпаниям указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг. Кроме того, в ведомстве потребовали от авиакомпаний возвращать и обменивать билеты без штрафных санкций.

Ранее в авиакомпании Red Wings заявили, что временно сокращают программу полетов в Израиль.

Сектор Газа заявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию государства.

Позднее в стране ввели особое положение. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную озабоченность эскалацией ситуации.



В компании Red Wings объявили, что временно сокращают программу полетов в Израиль