08 октября, 17:19Туризм
Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль
Фото: 123RF/bombaert
Минэкономразвития России рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе с этим министерство рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Израиль. Согласно данным ассоциации "Турпомощь", в стране сейчас пребывают не более 100 российских туристов.
"Консульский отдел посольства России в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", – говорится в сообщении.
Как уточнила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, российские туроператоры будут следовать рекомендациям Минэкономразвития по ситуации в Израиле.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
На этом фоне Москва призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
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