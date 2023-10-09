Армия Израиля нанесла масштабные удары по центрам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия начала вновь наносить удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Израиля.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности позже", – сообщили в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, боевики радикального палестинского движения ХАМАС нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Те, кто находился в тот момент на территории воздушной гавани, слышали предупреждающие сирены. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова свидетелей происшествия.

"Мы прилетели в аэропорт, и сработала сирена. Всех людей сопроводили в небольшое укрытие, чтобы переждать атаку. После окончания работы сирены все разошлись", – рассказала свидетель случившегося.

При этом она добавила, что многие по-разному восприняли сработавшую сирену: кто-то впал в панику, а кто-то был спокоен.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о призыве на службу более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Кроме того, официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".



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