Экс-представитель семьи Талькова недовольна приговором по делу об убийстве певца

Многолетнее расследование убийства певца Игоря Талькова, который был застрелен во время концерта в октябре 1991 года, подошло к концу: 23 апреля Петроградский районный суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы экс-менеджера музыканта Валерия Шляфмана. Как бывший свидетель оказался в роли главного подозреваемого и почему приговор удовлетворил не всех, разбиралась Москва 24.

Из свидетеля – в убийцы

Следствие по делу об убийстве Игоря Талькова длилось более 33 лет: правоохранители восстановили все обстоятельства произошедшего в тот роковой день, в результате чего подозреваемым оказался бывший свидетель по делу, менеджер музыканта Валерий Шляфман.

6 октября 1991 года солист группы "Спасательный круг" Игорь Тальков готовился выступить на сборном концерте в петербургском Дворце спорта "Юбилейный". Перед ним на сцену должна была выйти певица Азиза, но артистка решила поменяться очередью с музыкантом, о чем договорилась с организаторами. Это не понравилось менеджеру Талькова Валерию Шляфману: он сообщил вокалисту о том, что изменения в графике инициировали директор и охранник Азизы Игорь Малахов, а затем отправился выяснять с ним отношения. В ответ Малахов в качестве предупреждения достал револьвер. Узнав об этом, Тальков подошел к участникам конфликта с газовым пистолетом и несколько раз выстрелил в воздух. Затем его секьюрити попытались скрутить и повалить Малахова на землю, а Шляфман – отобрать оружие: в процессе охранник Азизы успел сделать два выстрела в пол и аппаратуру, а в результате третьего был смертельно ранен Тальков.



По данным СМИ, первым подозреваемым в деле стал Игорь Малахов, который тогда спешно покинул место преступления: против него дал показания Шляфман. Но проведенные экспертизы показали, что роковой выстрел был произведен сверху вниз, тогда как Малахов в это время находился на полу. К тому же в феврале 1992 года на рукаве рубашки Шляфмана были обнаружены следы пороха и пятна крови Талькова, что подтвердило причастность концертного директора музыканта к его смерти.

В мае того же года Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. К тому времени Валерий успел перебраться в израильский Рамат-Ган, поэтому допросить его правоохранителям тогда не удалось из-за отсутствия договора о правовой помощи с Израилем. В результате следствие было приостановлено.

Приговор спустя 33 года

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

В конце 2018-го после обращения вдовы Талькова Татьяны дело было возобновлено. А в 2021-м его переквалифицировали в умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, добавив обвинение в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом. Следствие посчитало, что Шляфман намеревался расправиться с Малаховым, но случайно попал в Талькова. В результате мужчину заочно арестовали и объявили в международный розыск.

По информации СМИ, следователи провели ряд генетических экспертиз, опросили более 150 свидетелей, в том числе специалистов, проводивших анализы в 1991–1992 годах, а также звезд, участвовавших в том самом концерте. Показания в суде, помимо Наташи Королевой, Игоря Николаева, Олега Газманова и Лолиты, дала и певица Азиза, которая была рядом с Тальковым в момент смертельного выстрела.

В июне 2024 года стало известно, что следствие завершило расследование по делу и передало его в суд. Позже Шляфмана все же удалось допросить в Израиле сотрудникам СК РФ из Санкт-Петербурга: бывший концертный директор отрицал свою вину в убийстве Талькова.

Весной 2025 года обвинение запросило для экс-менеджера музыканта 14 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. В итоге 23 апреля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Валерия Шляфмана и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. В случае задержания на территории России осужденный сможет потребовать отмены заочного приговора и пересмотра дела с его участием, уточнили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Приговором осталась недовольна бывшая пресс-секретарь семьи Талькова Ирина Красильникова. В интервью телеграм-каналу Shot она заявила, что Шляфман заслуживает пожизненного наказания. Ирина также упрекнула вдову музыканта в том, что она не присутствовала на прениях сторон и допросе Азизы, когда действия артистки можно было квалифицировать как соучастие в убийстве: по информации СМИ, вокалистка во время допроса призналась, что нашла спрятанный Шляфманом пистолет и вернула его Малахову, который позже избавился от оружия.