Суд заочно приговорил директора певца Талькова к 13 годам колонии

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Суд в Санкт-Петербурге заочно признал концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году и приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Шляфман был признан виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также в покушении на умышленное убийство.

При этом обвинение запрашивало наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а сторона защиты просила оправдать мужчину.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. С последнего были сняты обвинения, поскольку еще в 1992 году следствие установило, что смертельный выстрел совершил именно Шляфман.

Мужчина уехал в Израиль, а следственные действия приостановили. Однако в конце 2018 года они вновь были возобновлены. В 2022 году суд заочно арестовал Шляфмана. В 2024 году следователи завершили расследование, а также допросили Шляфмана в Израиле. Он отрицал свою причастность к убийству.

