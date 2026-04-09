Поставщица наркотиков для Мэттью Перри назвала свой тюремный срок "самый суровым уроком"

Джасвин Сангху, продавшую актеру Мэттью Перри последнюю дозу наркотического вещества незадолго до его смерти, приговорили к 15 годам тюрьмы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Спасибо, что вывели меня из игры"

Джасвин Сангху, которую в СМИ называют "кетаминовой королевой", приговорили к 15 годам колонии по делу о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Женщина продала последнюю дозу запрещенного вещества, после которой актер умер в 2023-м.

Гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и телесным повреждениям ее покупателей. Обвиняемая раскаялась в своих неправильных и "ужасных решениях", а также трагических последствиях.



Джасвин Сангха осужденная по делу о смерти актера Мэттью Перри Я молюсь о прощении каждый день. Спасибо, что преподали мне самый суровый жизненный урок. Спасибо, что вывели меня из игры.

При этом в материалах дела говорилось, что Сангха продавала наркотические вещества даже после того, как стало известно о смерти Перри от них. Адвокаты женщины настаивали на том, что она "приняла на себя ответственность за серьезное преступное поведение".



Ранее мачеха Перри попросила суд назначить поставщице наркотиков максимальное наказание. Дебби Перри заявила, что Сангха причинила необратимый ущерб своим клиентам и их близким.





Дебби Перри мачеха актера Мэттью Перри Пожалуйста, дайте этой бессердечной женщине максимальный тюремный срок, чтобы она больше не могла причинять боль таким семьям, как наша.

По данным СМИ, Сангха стала третьей из пяти фигурантов дела, получивших приговор. В декабре 2025-го были осуждены два врача. Сальвадора Пласенсию суд приговорил к 2,5 года тюрьмы. По материалам дела, Перри обращался к нему, когда лечащий врач актера отказывался выписывать нужный препарат в требуемом объеме. Пласенсия подтвердил, что незаконно продавал вещество, осознавая наличие у звезды "Друзей" наркотической зависимости. В одном из сообщений другому медику он охарактеризовал Перри как "идиота, которого можно эксплуатировать ради денег".



В суде Пласенсия также признался, что в последние недели жизни актера неоднократно снабжал его наркотиками. Следствие установило, что врач приезжал к Перри домой, чтобы делать инъекции, а также встречался с ним на общественной парковке, где вводил препарат на заднем сиденье автомобиля.

Его коллега Марк Чавес тоже признал вину в участии в преступном сговоре с целью распространения наркотических веществ. Он был приговорен к 8 месяцам домашнего ареста. Чавес, как и Пласенсия, лишился медицинской лицензии.

В деле также фигурируют личный помощник актера Кеннет Ивамаса, который ввел звезде "Друзей" последнюю дозу запрещенного вещества, и знакомый Сангхи – Эрик Флеминг. Мужчины ожидают приговора в ближайшие месяцы, сообщила газета The New York Times.

Смерть в джакузи

Тело голливудского актера Мэттью Перри обнаружили в джакузи в его доме в Лос‑Анджелесе 28 октября 2023 года. За сутки до этого свидетели видели его в хорошем настроении: он обедал в кафе в компании неизвестной женщины.

По данным следствия, причиной смерти стало острое воздействие кетамина – препарата, применяемого в медицине для анестезии и обезболивания. Позже в СМИ появилась информация о врачах, которые прописывали кетамин не по назначению пациентам с тяжелыми депрессиями и посттравматическими расстройствами. Постепенно это привело к зарождению в США полноценного бизнеса по распространению препарата.

В августе 2024 года прокурор США Мартин Эстрада рассказал, что несколько врачей были задержаны. По его словам, обвиняемые знали, что причиняют вред и были больше заинтересованы в получении прибыли от актера.

При этом еще в 2022-м Перри выпустил мемуары, в которых рассказал о проблемах со здоровьем и пристрастии к алкоголю и наркотикам. По его словам, однажды он провел 2 недели в коме и проходил реабилитацию 15 раз. Актер также раскрыл, что во время лечения в одной из швейцарских частных клиник у него произошла остановка сердца продолжительностью примерно 5 минут.

В свою очередь, в последние годы жизни Перри его поклонников тревожили фотографии, где исполнитель роли Чендлера Бинга, по их мнению, выглядел нездорово.