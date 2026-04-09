Поставщица наркотиков для Мэттью Перри назвала свой тюремный срок "самый суровым уроком"

09 апреля, 17:35

"Самый суровый урок": какое наказание понесла поставщица наркотиков для Мэттью Перри

Джасвин Сангху, продавшую актеру Мэттью Перри последнюю дозу наркотического вещества незадолго до его смерти, приговорили к 15 годам тюрьмы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Спасибо, что вывели меня из игры"

Джасвин Сангху, которую в СМИ называют "кетаминовой королевой", приговорили к 15 годам колонии по делу о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Женщина продала последнюю дозу запрещенного вещества, после которой актер умер в 2023-м.

Гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и телесным повреждениям ее покупателей. Обвиняемая раскаялась в своих неправильных и "ужасных решениях", а также трагических последствиях.

Я молюсь о прощении каждый день. Спасибо, что преподали мне самый суровый жизненный урок. Спасибо, что вывели меня из игры.
Джасвин Сангха
осужденная по делу о смерти актера Мэттью Перри

При этом в материалах дела говорилось, что Сангха продавала наркотические вещества даже после того, как стало известно о смерти Перри от них. Адвокаты женщины настаивали на том, что она "приняла на себя ответственность за серьезное преступное поведение".

Ранее мачеха Перри попросила суд назначить поставщице наркотиков максимальное наказание. Дебби Перри заявила, что Сангха причинила необратимый ущерб своим клиентам и их близким.

Пожалуйста, дайте этой бессердечной женщине максимальный тюремный срок, чтобы она больше не могла причинять боль таким семьям, как наша.
Дебби Перри
мачеха актера Мэттью Перри

По данным СМИ, Сангха стала третьей из пяти фигурантов дела, получивших приговор. В декабре 2025-го были осуждены два врача. Сальвадора Пласенсию суд приговорил к 2,5 года тюрьмы. По материалам дела, Перри обращался к нему, когда лечащий врач актера отказывался выписывать нужный препарат в требуемом объеме. Пласенсия подтвердил, что незаконно продавал вещество, осознавая наличие у звезды "Друзей" наркотической зависимости. В одном из сообщений другому медику он охарактеризовал Перри как "идиота, которого можно эксплуатировать ради денег".

В суде Пласенсия также признался, что в последние недели жизни актера неоднократно снабжал его наркотиками. Следствие установило, что врач приезжал к Перри домой, чтобы делать инъекции, а также встречался с ним на общественной парковке, где вводил препарат на заднем сиденье автомобиля.

Его коллега Марк Чавес тоже признал вину в участии в преступном сговоре с целью распространения наркотических веществ. Он был приговорен к 8 месяцам домашнего ареста. Чавес, как и Пласенсия, лишился медицинской лицензии.

В деле также фигурируют личный помощник актера Кеннет Ивамаса, который ввел звезде "Друзей" последнюю дозу запрещенного вещества, и знакомый Сангхи – Эрик Флеминг. Мужчины ожидают приговора в ближайшие месяцы, сообщила газета The New York Times.

Смерть в джакузи

Тело голливудского актера Мэттью Перри обнаружили в джакузи в его доме в Лос‑Анджелесе 28 октября 2023 года. За сутки до этого свидетели видели его в хорошем настроении: он обедал в кафе в компании неизвестной женщины.

По данным следствия, причиной смерти стало острое воздействие кетамина – препарата, применяемого в медицине для анестезии и обезболивания. Позже в СМИ появилась информация о врачах, которые прописывали кетамин не по назначению пациентам с тяжелыми депрессиями и посттравматическими расстройствами. Постепенно это привело к зарождению в США полноценного бизнеса по распространению препарата.

В августе 2024 года прокурор США Мартин Эстрада рассказал, что несколько врачей были задержаны. По его словам, обвиняемые знали, что причиняют вред и были больше заинтересованы в получении прибыли от актера.

При этом еще в 2022-м Перри выпустил мемуары, в которых рассказал о проблемах со здоровьем и пристрастии к алкоголю и наркотикам. По его словам, однажды он провел 2 недели в коме и проходил реабилитацию 15 раз. Актер также раскрыл, что во время лечения в одной из швейцарских частных клиник у него произошла остановка сердца продолжительностью примерно 5 минут.

В свою очередь, в последние годы жизни Перри его поклонников тревожили фотографии, где исполнитель роли Чендлера Бинга, по их мнению, выглядел нездорово.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

