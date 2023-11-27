В РСТ рассказали о ситуации с путевками на российский юг на фоне шторма

Юг России накрыл мощный шторм: в Крыму объявлен режим ЧС, в Сочи бушуют девятиметровые волны, около 1,2 миллиона жителей Южного федерального округа остаются без электричества. Из-за непогоды погибли четыре человека. Как власти справляются с последствиями стихии и как шторм повлиял на туристическую отрасль – в материале Москвы 24.

Сносило все

Опасную погоду в Крым 26 ноября принес средиземноморский циклон, скорость ветра доходила до 144 километров в час. Этот шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, заявил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что регион пережил "конкретный армагеддон".





Владимир Константинов глава парламента Крыма Такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры, и они летали, как обычные камешки... Разрушения приличные.

Движение на некоторых дорогах и железнодорожных путях оказалось фактически парализовано, почти полмиллиона крымчан остались без света, в десятки домов пришла вода, у многих строений сорвало крыши. Из-за неполадок с электроснабжением на западе Крыма перестали работать насосные станции – по этой причине отключилась подача воды, водоотведение и отопление.

В Симферополе и на трассе Симферополь – Ялта из-за перебоев с электричеством приостановили работу троллейбусов, пассажиров вывозили с трассы автобусами, рассказали власти полуострова. Кроме того, только за сутки бригады "Крымавтодора" убрали с местных дорог около 500 упавших деревьев. На подтопленных трассах организовали схему объезда.

Во время шторма также затопило зал Севастопольского морского Аквариум-музея – из-за этого погибли около 800 животных (в том числе 11 панцирных щук, которые жили в учреждении 20 лет, и 11 видов больших пираний).

Местные власти создали оперативный штаб и объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов. Из-за погодных условий 27 ноября объявили нерабочим днем. По данным МЧС РФ, более 350 человек пришлось эвакуировать, из них 118 разместили в шести пунктах временного пребывания.

В пресс-службе Крымской железной дороги подчеркнули, что все внештатные ситуации оперативно устраняются, масштабных ЧП не выявлено. Электричество в регионе восстановят в ближайшее время, рассказал глава республики Сергей Аксенов.



Сергей Аксенов глава Крыма Планируется восстановить электричество на всей территории республики за двое суток. Для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий, частных организаций, которые работают в этом же направлении.

При этом разгул стихии зацепил и другие субъекты Южного федерального округа. Помимо Крыма, сильный ветер фиксируют в Ростовской области и в Краснодарском крае. Последствия в округе ликвидируют 1 335 человек и 414 единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Прокуратура Краснодарского края уточнила, что всего из-за стихии на Кубани и в Крыму погибли четыре человека.

В целом, по данным Минэнерго РФ, всего без электричества из-за непогоды остаются около 1,2 миллиона человек в Республике Дагестан, Крыму, Краснодарском крае, Херсонской и Запорожской областях, ЛНР, ДНР и Ростовской области. На полное восстановление энергоснабжения в пострадавших регионах понадобится два-три дня.

Глава министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин уточнил, что ведомство приступило к оценке масштабов ущерба, который шторм нанес домам и объектам инфраструктуры.

Федеральная пассажирская компания пообещала вернуть деньги или обменять билеты на те поезда, которые отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае. А "Аэрофлот" предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, отправляющимся из Сочи 27 ноября.

"Волны – почти девять метров"

Жители и гости Сочи делятся кадрами разгула стихии в соцсетях: на территории федерального значения Сириус затоплены Парусная и Нижнеимеретинская улицы, частично подтоплен Олимпийский проспект и разрушена набережная. Кроме того, под водой оказалась парковка ледовой арены "Шайба". Местный житель Николай в разговоре с "Лентой.ру" отметил, что из-за непогоды сотрудники экстренных служб следили, чтобы люди не приближались к бушующему морю.

"Некоторые улицы подтопило. Много упало деревьев. Шторм, как и всегда, но в этот раз очень сильно дул ветер ночью, таких волн давно не было – почти девять метров", – сказал он.

В Крыму жители и туристы также делятся в Сети страшными кадрами: один из очевидцев снял видео с побережья и рассказал, что настолько сильного шторма раньше не видел никогда.





очевидец шторма в Крыму Волны просто сумасшедшие! У меня чуть машину не сдуло.

Еще один очевидец снял ролик из своего автомобиля, который оказался на затопленной трассе в Сакском районе Крыма.

"Я еду из Евпатории, а это море растеклось, полностью. Пляжей нет, их все смыло вообще", – рассказал он.

Туристы спокойны

Жители столицы и других регионов не стали отказываться от путевок на юг страны на фоне сильного шторма. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Да, береговая инфраструктура пострадала, но сами пансионаты, здравницы и другие подобные учреждения не разрушены. У нас отказов от отдыха не было. Тем более ситуация уже нормализуется: все разгребают, убирают, восстанавливают набережные.

По словам Барзыкина, если кто-то из путешественников все же захочет отложить поездку, туроператоры обычно идут клиентам навстречу.

"Как правило, путевки переносят, заменяют, отменяют. Но такие просьбы не массовы, это единичные случаи. Ведь подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море. Но разгул стихии длится, как правило, один-два дня, и затем ситуация нормализуется. Никаких глобальных потрясений для туриндустрии это не несет. Тем более сейчас низкий сезон", – сказал Барзыкин.

О том, что путешественники пока не просили досрочно прервать отдых на российском юге, сообщили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По их данным, гости региона пережидали непогоду в отелях. Всего на данный момент в Крыму и Краснодарском крае отдыхают примерно 50–70 тысяч организованных туристов, подчеркнули в АТОР.