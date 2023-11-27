В РСТ рассказали о ситуации с путевками на российский юг на фоне шторма

Юг России накрыл мощный шторм: в Крыму объявлен режим ЧС, в Сочи бушуют девятиметровые волны, около 1,2 миллиона жителей Южного федерального округа остаются без электричества. Из-за непогоды погибли четыре человека. Как власти справляются с последствиями стихии и как шторм повлиял на туристическую отрасль – в материале Москвы 24.
Сносило все
Опасную погоду в Крым 26 ноября принес средиземноморский циклон, скорость ветра доходила до 144 километров в час. Этот шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе, заявил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что регион пережил "конкретный армагеддон".
Движение на некоторых дорогах и железнодорожных путях оказалось фактически парализовано, почти полмиллиона крымчан остались без света, в десятки домов пришла вода, у многих строений сорвало крыши. Из-за неполадок с электроснабжением на западе Крыма перестали работать насосные станции – по этой причине отключилась подача воды, водоотведение и отопление.
В Симферополе и на трассе Симферополь – Ялта из-за перебоев с электричеством приостановили работу троллейбусов, пассажиров вывозили с трассы автобусами, рассказали власти полуострова. Кроме того, только за сутки бригады "Крымавтодора" убрали с местных дорог около 500 упавших деревьев. На подтопленных трассах организовали схему объезда.
Во время шторма также затопило зал Севастопольского морского Аквариум-музея – из-за этого погибли около 800 животных (в том числе 11 панцирных щук, которые жили в учреждении 20 лет, и 11 видов больших пираний).
Местные власти создали оперативный штаб и объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов. Из-за погодных условий 27 ноября объявили нерабочим днем. По данным МЧС РФ, более 350 человек пришлось эвакуировать, из них 118 разместили в шести пунктах временного пребывания.
В пресс-службе Крымской железной дороги подчеркнули, что все внештатные ситуации оперативно устраняются, масштабных ЧП не выявлено. Электричество в регионе восстановят в ближайшее время, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
При этом разгул стихии зацепил и другие субъекты Южного федерального округа. Помимо Крыма, сильный ветер фиксируют в Ростовской области и в Краснодарском крае. Последствия в округе ликвидируют 1 335 человек и 414 единиц техники, рассказали в пресс-службе МЧС России.
Прокуратура Краснодарского края уточнила, что всего из-за стихии на Кубани и в Крыму погибли четыре человека.
В целом, по данным Минэнерго РФ, всего без электричества из-за непогоды остаются около 1,2 миллиона человек в Республике Дагестан, Крыму, Краснодарском крае, Херсонской и Запорожской областях, ЛНР, ДНР и Ростовской области. На полное восстановление энергоснабжения в пострадавших регионах понадобится два-три дня.
Глава министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин уточнил, что ведомство приступило к оценке масштабов ущерба, который шторм нанес домам и объектам инфраструктуры.
Федеральная пассажирская компания пообещала вернуть деньги или обменять билеты на те поезда, которые отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае. А "Аэрофлот" предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, отправляющимся из Сочи 27 ноября.
"Волны – почти девять метров"
Жители и гости Сочи делятся кадрами разгула стихии в соцсетях: на территории федерального значения Сириус затоплены Парусная и Нижнеимеретинская улицы, частично подтоплен Олимпийский проспект и разрушена набережная. Кроме того, под водой оказалась парковка ледовой арены "Шайба". Местный житель Николай в разговоре с "Лентой.ру" отметил, что из-за непогоды сотрудники экстренных служб следили, чтобы люди не приближались к бушующему морю.
"Некоторые улицы подтопило. Много упало деревьев. Шторм, как и всегда, но в этот раз очень сильно дул ветер ночью, таких волн давно не было – почти девять метров", – сказал он.
В Крыму жители и туристы также делятся в Сети страшными кадрами: один из очевидцев снял видео с побережья и рассказал, что настолько сильного шторма раньше не видел никогда.
Еще один очевидец снял ролик из своего автомобиля, который оказался на затопленной трассе в Сакском районе Крыма.
"Я еду из Евпатории, а это море растеклось, полностью. Пляжей нет, их все смыло вообще", – рассказал он.
Туристы спокойны
Жители столицы и других регионов не стали отказываться от путевок на юг страны на фоне сильного шторма. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По словам Барзыкина, если кто-то из путешественников все же захочет отложить поездку, туроператоры обычно идут клиентам навстречу.
"Как правило, путевки переносят, заменяют, отменяют. Но такие просьбы не массовы, это единичные случаи. Ведь подобная ситуация происходит не в первый раз: как только наступает ранняя зима или весна, возникают катаклизмы на Черном море. Но разгул стихии длится, как правило, один-два дня, и затем ситуация нормализуется. Никаких глобальных потрясений для туриндустрии это не несет. Тем более сейчас низкий сезон", – сказал Барзыкин.
О том, что путешественники пока не просили досрочно прервать отдых на российском юге, сообщили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По их данным, гости региона пережидали непогоду в отелях. Всего на данный момент в Крыму и Краснодарском крае отдыхают примерно 50–70 тысяч организованных туристов, подчеркнули в АТОР.
Читайте также