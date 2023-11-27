Глава Крыма пообещал восстановить электричество в республике за двое суток

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Электричество на всей территории Крыма планируется восстановить за двое суток. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий и частных организаций, работающих в этом же направлении.

Помимо этого, восстанавливаются проезжие части затопленных трасс. В течение двух часов откроют трассу Евпатория – Саки и дорогу Морское – Судак в реверсивном движении, добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что стихия нанесла инфраструктуре региона существенный ущерб, но все службы мобилизованы и работают над ее восстановлением.

26 ноября Крым охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 27 ноября нерабочим днем. Позже аналогичное решение по всей республике принял Аксенов. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии.

К утру 27 ноября стало известно, что скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 километров в час. За последние 12 часов на крымских метеостанциях скорость ветра в порывах была от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе – 29 метров в секунду.

В МЧС России информировали, что из-за непогоды в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь местному населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

Позднее советник главы республики Олег Крючков сообщил, что один человек погиб в результате шторма в Крыму. Он уточнил, что происшествие случилось, предварительно, в селе Морском под Судаком. По словам Крючкова, человек вышел смотреть на волны и погиб.

Информацию подтвердила сестра погибшего. Об этом сообщает телеканал "360". По ее данным, мужчина пошел посмотреть на шторм, его резко захватила и унесла волна. Там находились пять человек, у них незначительные ушибы. Она добавила, что тело ее брата нашли возле пансионата в поселке Морское.

По последним данным МЧС, в результате урагана и шторма в Крыму пострадали 10 человек. Жертвами непогоды стали не только люди – свыше 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. В учреждении уточнили, что штормовые волны попали в здание через вентиляцию на крыше.

Из-за непогоды в Крыму ввели режим ЧС. Также Развожаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения в Севастополе из-за штормового ветра.

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