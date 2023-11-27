Судоходство в акватории Черноморского бассейна ограничили из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничили из-за непогоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Добавляется, что закрыта Керченская переправа.

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. По информации синоптиков, 27 ноября ожидаются ливень с грозой, ураганный ветер до 35 метров в секунду.

На реках могут быть подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. На Черноморском побережье сегодня прогнозируются волны высотой в восемь метров.

26 ноября Крым охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Утром 27 ноября в МЧС России информировали, что из-за непогоды в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь местному населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

Позднее советник главы республики Олег Крючков сообщил, что один человек погиб в результате шторма в Крыму. Он уточнил, что происшествие случилось, предварительно, в селе Морском под Судаком. По словам Крючкова, человек вышел смотреть на волны и погиб.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ