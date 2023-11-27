Один человек погиб и 10 пострадали в результате урагана в Крыму

Фото: телеграм-канал "ЧП / Крым"

Один человек погиб и 10 пострадали в результате урагана и шторма в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что в целях безопасности эвакуировали более 350 человек. Из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения.

26 ноября Крым охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы оказались обесточены, на море наблюдается шторм, волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. В республике ввели режим ЧС.

Утром 27 ноября в МЧС России информировали, что из-за непогоды в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо получили травмы. Спасатели всю ночь эвакуировали людей из подтопленных домов и оказывали адресную помощь местному населению. Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка.

Позднее советник главы республики Олег Крючков сообщил, что один человек погиб в результате шторма в Крыму. Он уточнил, что происшествие случилось, предварительно, в селе Морском под Судаком. По словам Крючкова, человек вышел смотреть на волны и погиб.

Жертвами непогоды стали не только люди – свыше 500 морских обитателей погибли в аквариуме-музее Севастополя в результате затопления зала. В учреждении уточнили, что штормовые волны попали в здание через вентиляцию на крыше.

Режим ЧС введут в Севастополе из-за штормового ветра