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25 октября, 15:10

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Что известно о народных волнениях после убийства женщины-таксиста в Коркине

"Не боялась ни воды, ни огня": что известно об убийстве женщины-таксиста в Коркине

Массовые волнения произошли в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста. На улицы вышли более 150 человек, которые потребовали наказать виновного. В преступлении подозревают 17-летнего местного жителя, которого уже арестовали. Подробности – в материале Москвы 24.

Вышли на самосуд

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Тело 40-летней женщины-таксиста Елены Сарафановой с ножевыми ранениями нашли в ее машине в челябинском городе Коркине вечером 23 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее силовики задержали 17-летнего представителя местной цыганской диаспоры: по данным СК, Сарафанова везла его домой, но в поездке произошел конфликт, и юноша ударил женщину ножом в грудь не менее четырех раз. В ведомстве сообщили, что подросток арестован на два месяца. При этом в ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что на причастность к убийству проверяют еще одного человека.

Преступление возмутило местных жителей, которые вечером 24 октября организовали народный сход к дому, где живут родственники предполагаемого убийцы. Всего, по официальным данным, на улицы вышли около 150 человек. Более 40 в итоге задержали: на часть из них составили протоколы и отпустили по домам, рассказал источник РИА Новости в местных правоохранительных органах.

Кроме того, во время народных волнений произошла стрельба: пострадавших в толпе мужчин 29 и 37 лет госпитализировали и оказали помощь, рассказали в региональном главке СК. По данным СМИ, пальбу устроил 58-летний глава диаспоры. Его задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Утром 25 октября стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследования двух преступлений в центральный аппарат ведомства. В сообщении указано, что противоправное поведение живущих в Коркине цыган давно беспокоит местных, но проблема не решалась.

Председатель СК России поручил <…> следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города.
из сообщения СК РФ

В настоящее время ситуация в Коркине уже стабилизировалась, сказано в телеграм-канале регионального правительства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что семье убитой женщины выделят материальную помощь из областного бюджета. Также поддержку в любой момент готовы оказать психологи, отметил глава региона. В свою очередь, администрация Коркинского муниципального округа оплатит похороны.

Кроме того, 25 октября с жителями Коркина встретились прокурор Челябинской области, глава регионального СК, замгубернатора и уполномоченный по правам человека в регионе. При этом в пресс-службе областного правительства призвали местных не поддаваться на провокации к противоправным действиям. Полиция и ФСБ установили создателя и администратора телеграм-канала, откуда шли призывы к беспорядкам – ими оказались 43-летний мужчина и 37-летняя женщина. Ресурс уже заблокирован, подчеркнули в ГУ МВД.

Также глава управления Сергей Космачев заявил, что начальник ОВД Коркина Владимир Дякин уже в пятницу будет отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет назначена служебная проверка.

"Была добрая, веселая, целеустремленная"

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Елена Сарафанова оказалась двоюродной сестрой уральского драматурга Анны Батуриной. В некрологе на своей странице "ВКонтакте" она написала, что родственница "не боялась ни воды, ни огня".

"Не хочется упоминать в этом некрологе тех, кто лишил мою сестру жизни, выродков, которые в полной мере отражают все, что она в этом мире проклинала", – добавила она.

Подруга семьи Раиса рассказала "Аргументам и фактам", что знала Сарафанову с малых лет. По ее словам, женщину, скорее всего, похоронят рядом с отцом.

Я на протяжении многих лет работала с ее мамой. Не видела их где-то год. Лена была добрая, веселая, целеустремленная, а также любящей мамой двух отличных пацанов.
Раиса
подруга семьи

Бывший муж погибшей Петр Манжосов рассказал РИА Новости, что развелся с Еленой недавно и очень тяжело переживает случившееся. В беседе с RT он предположил, что Елену могли убить за отказ выполнить заказ из-за неуважительного отношения к ней.

"Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси", – вспомнил он.

При этом отец подозреваемого в убийстве Елены заявил журналистам, что его сын – глухонемой и учится в коррекционной школе. По его словам, он не верит в причастность подростка, но в случае виновности тот ответит за содеянное по российским законам.

"Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет", – сказал он.

Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть.
отец подозреваемого

В свою очередь, депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в беседе с ТАСС отметил, что к таким последствиям могло привести бездействие местных властей.

"Беспорядки, которые случились в Коркине, – это крайнее проявление, абсолютно полностью, на мой взгляд, связанное с тем, что проблема не была отпрофилактирована. Все эти вопросы должны решать на этапе профилактики, а не создавать угрозу для жизни и здоровья граждан", – сказал он.

Бурматов подчеркнул, что если бы реакция властей на первые обращения граждан была жесткой, то подобной ситуации бы не произошло.

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Камзин Никита

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