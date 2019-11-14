Знакомые рассказали о студенте, устроившем стрельбу в Благовещенске

Утром 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла трагедия. Студент четвертого курса открыл стрельбу по учащимся из охотничьего ружья. В результате нападения один человек погиб, еще нескольким потребовалась помощь медиков. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. Выясняем, что могло подтолкнуть молодого человека к насилию и возможно ли было предотвратить ЧП.

"Спросил меня, хочу ли я жить"

По данным следователей, стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла примерно в 11 часов утра по местному времени. 19-летний Даниил зашел в здание через пункт охраны, пронеся вместе с собой зарегистрированное за ним охотничье ружье.





Станислав Белянский руководитель СК по Амурской области Установлено, что студент четвертого курса 2000 года рождения пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке ружье, зарядил его в туалете.

Вместе с оружием молодой человек направился на занятия. По данным СМИ, зайдя в свой кабинет, Даниил выгнал оттуда учительницу. Одногруппник стрелка рассказал журналистам, что студент ворвался в аудиторию под музыку группы Nirvana.

"Мы сидели на паре, и тут он резко вошел с ружьем и начал стрельбу. Я в тот момент тоже находился в аудитории, и ничего не предвещало беды. Даниила никто не выгонял из кабинета и никто не делал ему замечание", – вспоминает он.

Еще один очевидец событий Николай (имя изменено. – Прим. ред.) объяснил Москве 24, что сначала подумал, будто звучат не выстрелы, а взрывы. В аудитории воцарилась паника, учащиеся побежали к запасному выходу, рассказывает молодой человек.



Николай очевидец стрельбы Я тоже побежал. В этот момент произошел еще один выстрел. Я, когда выбежал, спрятался за шкаф. Подумал, что это будет безопасное место. Еще один пацан залез в шкаф и передо мной один встал. Мы стояли где-то минуту, я в этот момент позвонил 112.

По его словам, Даниил вышел из кабинета в коридор и обратился к нескольким перепуганным студентам с вопросом, "хотят ли они жить".

"Спросил у человека, который стоял передо мной. Он сказал – да, типа отпусти меня, не убивай. Он его отпустил, сказал: "Иди", – вспоминает Николай.





Николай очевидец стрельбы Подошел ко мне, докурил и говорит: "Я тут зарядил ружье". Спросил меня, хочу ли я жить, я сказал, что да. Он ответил: "Зайди в кабинет". Я зашел, смотрю, он тоже идет за мной не спеша, в этот момент принял решение оттуда убежать. Я прыгнул, получается, с третьего этажа – врезался, отбил почку, ногу.

Услышав выстрелы, некоторые ученики с преподавателями закрылись в аудиториях, а другие побежали на улицу. По счастливой случайности недалеко от колледжа дежурил наряд ГИБДД. К правоохранителям обратился один из сбежавших студентов и попросил о помощи. Прибывшие на место полицейские обнаружили на втором этаже колледжа стрелка с оружием. Молодой человек начал стрелять – полицейские открыли ответный огонь.



"Злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа", – сообщил врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев.

По данным следователей, в конце концов, Даниил покончил с собой. В результате нападения погиб один студент, еще пятеро человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".

Трех учащихся срочно госпитализировали и прооперировали. Еще одному студенту с ушибом грудной клетки и преподавательнице оказали помощь на месте. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко.





Виктория Крупко и.о. министра здравоохранения Амурской области Во время нахождения скорой на месте происшествия к медикам обратились два гражданина: женщина-преподаватель с реактивным расстройством и молодой человек с ушибом грудной клетки. Он, когда бежал, упал. Им оказана амбулаторная помощь.

Покончившему с собой стрелку назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.



"Спокойный, тихий парень"

По предварительным данным правоохранителей, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. Как передают некоторые СМИ, вероятно, Даниил мстил обидчикам своей девушки, над которой якобы надругались. Кроме того, журналисты со ссылкой на знакомых парня сообщают, будто самого студента в колледже травили, а незадолго до трагедии и вовсе избили.

При этом в пресс-службе Минпросвещения РФ пояснили, что молодой человек ранее не был замечен "в конфликтах и асоциальном поведении". В региональном УМВД также добавили, что студент никогда к ответственности не привлекался.



пресс-служба УМВД России по Амурской области Открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно.

С такой характеристикой согласны и знакомые Даниила. Ученица строительного колледжа, пожелавшая остаться неназванной, заявила Москве 24, что парня "никто никогда не унижал, у него никогда не было конфликтов". "Никак не могу смириться с тем, что произошло. И он бы не поступил так из-за девушки", – подчеркнула она.

Еще один знакомый стрелка называет его "спокойным, тихим парнем". "Видел его в колледже. На данный момент версий очень много, и каким из них верить – я не знаю", – отметил собеседник Москвы 24.

Очевидец стрельбы Николай в разговоре с Москвой 24 также опроверг сообщения, что Даниила могли обижать другие ученики.



Николай очевидец стрельбы Даниил был спокойный, правда, необщительный. С одним человеком общался из группы. Его никто не гнобил, не знаю, что побудило его такое сделать. Почему в них стрелял. При стрельбе он некоторым говорил выйти из аудитории. В некоторых не стрелял, хотя у него была возможность.

18-летний студент этого же учебного заведения Максим Муратов рассказал, что был одним из тех, в кого целился Даниил, но по какой-то причине стрелять не стал.

"Я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Видно было, что он не ожидал, что кто-нибудь в туалет зайдет", – говорит студент колледжа.



Еще два уголовных дела

После ЧП возник целый ряд вопросов к безопасности учебного заведения. Несмотря на то что в здании дежурил охранник и работала тревожная кнопка, в корпусе не было рамки металлодетектора. Об этом сообщил руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.

Более того, начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин рассказал, что охранник не имел разрешения на эту работу.



Юрий Шишленин начальник областного управления Росгвардии Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел.

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по факту необеспечения надлежащей охраны колледжа и по статье "Халатность должностных лиц". Следователи также задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А", охранявшего колледж, и гендиректора частной охранной организации.

Глава УМВД по Амурской области Николай Аксенов предложил установить в образовательных учреждениях входные стационарные металлодетекторы и усилить пропускной режим, чтобы предотвратить повторение подобных ЧП.



Николай Аксенов глава УМВД по Амурской области Необходимо организовать проведение занятий с учениками и педагогами всех учебных заведений области по действиям в ситуациях, сопряженных с угрозой вооруженного нападения. Следует отметить, что подобные угрозы сохраняются не только в организациях среднего и высшего образования, но и в дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, соцзащиты.

А зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн считает, что необходимо внести изменения в подборе частных охранных организаций, которые обеспечивают безопасность образовательных учреждений.





Александр Хинштейн зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Сегодня критерии требований к их отбору отсутствуют и договоры заключаются в рамках проведения торгов по принципу – кто меньше дал, тот и выиграл. Когда речь идет о каких-то коммерческих поставках, это оправдано. Но если говорить о безопасности детей и подростков, то это неразумно.

По его словам, критерии к охранникам школ, колледжей и университетов должны быть прописаны в постановлении правительства.

"Это должны быть дополнительное профессиональное образования руководителя таких организаций, наличие у сотрудников профессионального опыта работы в этой сфере, наличие подписанных соглашений о сотрудничестве и взаимодействию с органами МВД и Росгвардии и установление государственного надзора напрямую за такими частными структурами", – заключил Хинштейн.