Устроившему стрельбу в Благовещенске студенту назначат посмертную экспертизу

Фото: скриншот видео СК РФ

Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу назначат студенту благовещенского колледжа, устроившему стрельбу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Такая экспертиза позволяет устанавливать точные мотивы действий, совершенных при преступлении. Будут опрошены друзья, родственники и знакомые подростка. Также будут изучены сочинения подозреваемого, его письма и переписка в социальных сетях.

Утром 14 ноября 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принес в здание ружье и открыл огонь по другим студентам. Погибли два человека, в том числе нападавший. Еще трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено три уголовных дела – по статье "Халатность должностных лиц", а также по факту убийства двух лиц из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 9

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения.

Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь.

