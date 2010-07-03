В Госдуме прокомментировали стрельбу в колледже Благовещенска

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал стрельбу в колледже Благовещенска.

По его мнению, действующих норм было достаточно, чтобы предотвратить этот случай, однако стоит вопрос в их исполнении.

"Другое дело, что это было не исполнено, другое дело, что не были подготовлены сотрудники охраны, которые там находились. Вопросы, конечно, к металлоискателю, если на самом деле этого не было", – цитирует депутата RT.

Парламентарий считает, что в учебных заведениях должна быть специальная служба, которая будет отслеживать психологическую атмосферу и конфликты между учащимися. Он подчеркнул, что если все это отслеживать и придерживаться существующих норм, можно до минимума свести такие ситуации.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. В результате стрельбы трое человек получили ранения. Также погибли два человека, в том числе нападавший.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту стрельбы в колледже: по факту убийства двух лиц, совершенного из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны и по факту халатности должностных лиц.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

