Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в Благовещенске

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Главу частного охранного предприятия, охраняющего Амурский колледж, где 14 ноября произошла стрельба, задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"Следственными органами СК РФ по Амурской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", задержан генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", – говорится в сообщении.

Как полагает следствие, подозреваемый допустил к охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Ранее правоохранители задержали сотрудника этого предприятия. Как сообщалось, у него не было разрешения на работу.

Утром 14 ноября 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принес в здание ружье и открыл огонь по другим студентам. Погибли два человека, в том числе нападавший. Еще трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено три уголовных дела – по статьям "Халатность должностных лиц", "Убийство двух лиц из хулиганских побуждений", а также о необеспечении надлежащей охраны.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что студенту, который устроил стрельбу, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Это позволит устанавливать точные мотивы действий, совершенных при преступлении. Будут опрошены друзья, родственники и знакомые подростка. Также будут изучены сочинения подозреваемого, его письма и переписка в социальных сетях.

Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить и представить подробный отчет о причинах ЧП в колледже.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь.

Мэрия Благовещенска сообщила, что по поручению мэра все школы города проверили. Как показала проверка, во всех школах имеются видеонаблюдение и тревожные кнопки, установлены металлодетекторы.

После случившегося первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

