Школы Благовещенска проверили после стрельбы в колледже

Фото: amur.sledcom.ru

Все школы Благовещенска проверили после стрельбы в местном колледже, сообщает мэрия в Instagram.

Проверка, проведенная по поручению мэра, подтвердила, что во всех школах города имеются видеонаблюдение и тревожные кнопки, установлены металлодетекторы, говорится в сообщении.

Уточняется, что все предписания прокуратуры, касающиеся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, исполнены в полном объеме. По одному учреждению работы планируется завершить до 25 декабря.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. В результате стрельбы трое человек получили ранения. Также погибли два человека, в том числе нападавший.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту стрельбы в колледже: по факту убийства двух лиц, совершенного из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны и по факту халатности должностных лиц.