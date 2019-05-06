Эвакуация обломков сгоревшего самолета в Шереметьеве. Трансляция





Спецслужбы ликвидируют последствия авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Сейчас специалисты готовятся убрать сгоревший самолет с ВПП.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, со второй попытки совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. После приземления лайнер загорелся.

СК заявил, что из 78 человек на борту выжили только 37. 41 человек погиб. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.

После трагедии следователи завели уголовное дело. В Мурманской области объявили трехдневный траур.