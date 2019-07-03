Что известно о гибели 14 моряков в глубоководном аппарате ВМФ России

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили о гибели 14 подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. ЧП произошло днем ранее в российских территориальных водах. В ведомстве подчеркнули, что потушить огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Пожар на дне моря

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом от пожара, который произошел на глубоководном аппарате ВМФ России. Его назначением было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

Возгорание возникло 1 июля во время проведения биометрических измерений. По информации Минобороны РФ, благодаря самоотверженным действиям команды огонь на аппарате был потушен. В настоящее время он находится на военно-морской базе Североморска. Причины происшествия пока неизвестны, расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Следственный комитет России, в свою очередь, начал доследственную проверку из-за гибели моряков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что первым из горящего отсека подводники эвакуировали гражданское лицо.





Сергей Шойгу глава Минобороны Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

При этом в Минобороны РФ не называют имена погибших. Также нет официальных данных о типе судна, на котором произошла трагедия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большая часть информации о пожаре на глубоководном аппарате относится к гостайне и не будет обнародована.

Реакция властей

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил министру обороны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара. Президент также пояснил, что из 14 погибших моряков семеро подводников были капитанами первого ранга, двое – Героями России. По его словам, "это большая потеря для флота, вообще для армии". Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам.

Соболезнования родным и близким погибших моряков также выразил Дмитрий Медведев и представительство Европейского Союза в России.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что погибшая команда моряков-подводников была закреплена за военной частью из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3 июля Сергей Шойгу по поручению президента прибыл в Североморск. Глава Минобороны России заслушал доклад командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.