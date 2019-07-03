Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

3 июля, 14:43

Главная / Истории /

Что известно о гибели 14 моряков в глубоководном аппарате ВМФ России

Погибли на дне: что известно о трагедии с глубоководным аппаратом ВМФ России
происшествия

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили о гибели 14 подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. ЧП произошло днем ранее в российских территориальных водах. В ведомстве подчеркнули, что потушить огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Пожар на дне моря

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом от пожара, который произошел на глубоководном аппарате ВМФ России. Его назначением было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

Возгорание возникло 1 июля во время проведения биометрических измерений. По информации Минобороны РФ, благодаря самоотверженным действиям команды огонь на аппарате был потушен. В настоящее время он находится на военно-морской базе Североморска. Причины происшествия пока неизвестны, расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Следственный комитет России, в свою очередь, начал доследственную проверку из-за гибели моряков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что первым из горящего отсека подводники эвакуировали гражданское лицо.

Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля.
Сергей Шойгу
глава Минобороны

При этом в Минобороны РФ не называют имена погибших. Также нет официальных данных о типе судна, на котором произошла трагедия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большая часть информации о пожаре на глубоководном аппарате относится к гостайне и не будет обнародована.

Реакция властей

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил министру обороны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара. Президент также пояснил, что из 14 погибших моряков семеро подводников были капитанами первого ранга, двое – Героями России. По его словам, "это большая потеря для флота, вообще для армии". Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам.

Соболезнования родным и близким погибших моряков также выразил Дмитрий Медведев и представительство Европейского Союза в России.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что погибшая команда моряков-подводников была закреплена за военной частью из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3 июля Сергей Шойгу по поручению президента прибыл в Североморск. Глава Минобороны России заслушал доклад командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать