Песков назвал информацию о пожаре на глубоководном аппарате гостайной

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Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны относится к категории гостайны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, всеми данными располагает главком ВМФ. Вопрос о том, будут ли разглашаться имена погибших подводников, представитель Кремля переадресовал в Минобороны, передает РИА Новости.

Он лишь отметил, что на глубоководном аппарате "имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля".

Песков добавил, что Владимира Путина о произошедшем проинформировали незамедлительно, а общественности эта информация была предоставлена своевременно.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина прибыл в Североморск Мурманской области, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Глава военного ведомства заслушает доклад командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова по инциденту с глубоководным аппаратом.

Накануне в Минобороны сообщили, что 1 июля 14 российских военных моряков погибли из-за пожара в глубоководном аппарате. Он использовался для изучения придонного пространства в интересах ВМФ России. По данным ведомства, подводный аппарат находится на базе в Североморске. Во время проведения биометрических измерений началось возгорание.

В военном ведомстве сообщили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Свои соболезнования родным и близким погибших моряков, среди которых два Героя России, выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь.

Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

В Минобороны РФ не называют ни имен погибших, ни тип судна, на котором произошло ЧП.

