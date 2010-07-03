СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту гибели моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате.

Как уточнили в ведомстве, военные следственные органы проверят обстоятельства гибели 14 моряков в российских территориальных водах. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

По данным Минобороны, пожар вспыхнул на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, когда специалисты проводили биометрические измерения. Аппарат, на котором произошло ЧП, занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана для Военно-морского флота России.

В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Ведется расследование, которым руководит главнокомандующий ВМФ России.

