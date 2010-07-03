При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков

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Пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, пожар вспыхнул на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, когда тот находился в российских территориальных водах. Аппарат предназначается для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, уточнили в Минобороны.

Когда специалисты проводили биометрические измерения, начался пожар. "Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", – сказано в сообщении ведомства.

Причины случившегося устанавливаются. По данным Минобороны, расследование обстоятельств ЧП проводит главнокомандующий ВМФ.

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.