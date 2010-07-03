На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян

Одиннадцать россиян, столько же филиппинцев, а также один гражданин Грузии были на борту танкера Front Altair. Всех их эвакуировали, сообщает компания Frontline.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. По информации иранских и арабских СМИ, там произошли взрывы, после чего возник пожар.

Танкер Front Altair затонул. Власти Ирана заявили, что спасли 44 членов экипажа. Моряков доставили в один из портов страны. Расследованием занимается "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).

Жизни спасенных моряков ничто не угрожает, уточнило посольство РФ в Тегеране. Как передает РИА Новости, они находятся в порту города Джаск.

"Их накормили, жизни ничего не угрожает. Идет процесс установления национальной принадлежности", – говорится в сообщении.