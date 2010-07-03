Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина прибыл в Североморск Мурманской области, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава военного ведомства заслушает доклад командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова по инциденту с глубоководным аппаратом.
Накануне в Минобороны сообщили, что 14 российских военных моряков погибли из-за пожара в глубоководном аппарате. Он использовался для изучения придонного пространства в интересах ВМФ России. По данным ведомства, подводный аппарат находится на базе Североморске. Во время проведения биометрических измерений началось возгорание. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
Свои соболезнования родным и близким погибших моряков, среди которых два Героя России, выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь.
Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
В Минобороны РФ не называют ни имен погибших, ни тип судна, на котором произошло ЧП.
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате ВМФ России
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