Путин поручил оказать помощь семьям погибших подводников в Североморске

Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку", – заявил Путин.
Глава государства назвал гибель 14 моряков-подводников огромной потерей для российского флота. "В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семеро – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии", – сказал Путин на встрече с министром обороны.
В ходе встречи Путин также поручил Сергею Шойгу отправиться в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП с судном. Президент России добавил, что по прибытии Шойгу должен оперативно в личном порядке доложить о ситуации.
Министр обороны, в свою очередь, заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию корабля и установление причин произошедшего.
Соболезнования родным и близким погибших моряков на глубоководном аппарате Минобороны РФ также выразил Дмитрий Медведев.
Пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.
По данным Минобороны, пожар вспыхнул на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, когда специалисты проводили биометрические измерения. Аппарат, на котором произошло ЧП, занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана для Военно-морского флота России.
В настоящее время ведется расследование ЧП, которым руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате ВМФ России
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