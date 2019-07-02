Путин поручил оказать помощь семьям погибших подводников в Североморске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку", – заявил Путин.

Глава государства назвал гибель 14 моряков-подводников огромной потерей для российского флота. "В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семеро – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии", – сказал Путин на встрече с министром обороны.

В ходе встречи Путин также поручил Сергею Шойгу отправиться в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП с судном. Президент России добавил, что по прибытии Шойгу должен оперативно в личном порядке доложить о ситуации.

Министр обороны, в свою очередь, заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию корабля и установление причин произошедшего.

Соболезнования родным и близким погибших моряков на глубоководном аппарате Минобороны РФ также выразил Дмитрий Медведев.

Пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.

По данным Минобороны, пожар вспыхнул на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, когда специалисты проводили биометрические измерения. Аппарат, на котором произошло ЧП, занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана для Военно-морского флота России.

В настоящее время ведется расследование ЧП, которым руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

