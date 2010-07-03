Шойгу рассказал о действиях подводников при пожаре

Глава Минобороны Сергей Шойгу, который прибыл на военно-морскую базу в Североморске, рассказал, что первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.
"Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", – рассказал министр на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара.
Он подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, передает РИА Новости. Семьям подводников окажут всю необходимую помощь.
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое – капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России", – сказал Шойгу.
Пожар случился на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. По данным Минобороны, пожар вспыхнул, когда проводились биометрические измерения. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.
В Минобороны РФ не называют имена погибших. Нет официальных данных и о типе судна, на котором произошло ЧП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что большая часть информации относится к категории государственной тайны. Представитель Кремля отметил, что на глубоководном аппарате "имели место героические действия экипажа".
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за воинской частью Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.