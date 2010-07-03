Шойгу рассказал о действиях подводников при пожаре

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Глава Минобороны Сергей Шойгу, который прибыл на военно-морскую базу в Североморске, рассказал, что первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

"Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", – рассказал министр на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара.

Он подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, передает РИА Новости. Семьям подводников окажут всю необходимую помощь.

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое – капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России", – сказал Шойгу.

Пожар случился на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. По данным Минобороны, пожар вспыхнул, когда проводились биометрические измерения. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.

В Минобороны РФ не называют имена погибших. Нет официальных данных и о типе судна, на котором произошло ЧП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что большая часть информации относится к категории государственной тайны. Представитель Кремля отметил, что на глубоководном аппарате "имели место героические действия экипажа".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за воинской частью Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

