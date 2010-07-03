Погибшие моряки-подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что моряки, которые погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ РФ, были закреплены за воинской частью Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", – написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появились данные, что члены экипажа служили в войсковой части № 45707 в Петергофе.

Пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. По данным Минобороны, пожар вспыхнул, когда проводились биометрические измерения. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.

На встрече с Владимиром Путиным глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что сейчас глубоководный аппарат находится на базе Североморска в Мурманской области. Расследованием занимается комиссия под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Глава государства, в свою очередь, выразил соболезнования и отметил, что из 14 погибших семь – капитаны I ранга, двое – Герои России.

В среду, 3 июля, Шойгу прибыл в Североморск Мурманской области, где проведет совещание.

В СМИ появилась информация, что пожар случился на спускаемом аппарате проекта 10831. Однако официального подтверждения данных не имеется: в Минобороны РФ официально не называют ни имен погибших, ни тип судна.

