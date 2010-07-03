Названы главные особенности спускаемого аппарата "Лошарик"

Член Экспертного совета Коллегии Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в запасе Виктор Мураховский рассказал об особенностях станции проекта 10831, также известного как "Лошарик".
По его словам, аппарат аналогичен другим подводным лодкам, если сравнивать его с ними по внутреннему оборудованию. Об этом Мураховский рассказал в разговоре с ИА "НСН".
Аппарат отличается от других подлодок тем, что его прочный корпус состоит из сферических конфигураций, соединенных между собой. Это рассчитано на большое давление на большой глубине.
"Что касается внутреннего оборудования, оно типично для других подводных лодок. Опять же за тем исключением, что вооружение не установлено на этих аппаратах. Оборудование предназначено для исследования морского дна, различные манипуляторы для выполнения работ на глубине, оборудование для обеспечения системы освещения подводной обстановки. Пока комиссия не определила конкретную причину, можно только гадать. Таких источников пожара и даже непреднамеренного возгорания в результате технической, например, неисправности может быть достаточно много", – сказал Мураховский.
В понедельник, 1 июля, произошло возгорание в одном из отсеков глубоководного аппарата во время рaбот по изучению рельефa днa. 14 моряков погибли от отравления продуктaми горения. Среди них было два Героя России.
Аппарат находится на базе Североморска. Соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь. Соболезнования выразил также ЕС. Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация, что пожар на базе в Североморске случился на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831. Официального подтверждения этих данных нет: в Минобороны РФ не называют ни имен погибших, ни тип судна, на котором произошло ЧП.
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