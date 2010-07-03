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11:07

ЕС соболезнует в связи с гибелью российских подводников

происшествия

11:07

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter представительства Европейского Союза в России.

Накануне в Минобороны сообщили, что 14 российских военных моряков погибли из-за пожара в глубоководном аппарате, который использовался для изучения придонного пространства. По данным ведомства, возгорание началось во время проведения биометрических измерений.

Соболезнования родным и близким погибших моряков, среди которых два Героя России, выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь.

Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

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происшествия

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