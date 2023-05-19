Протесты не повлияют на полеты из РФ в Грузию – политолог

В аэропорту Тбилиси 19 мая приземлился первый за четыре года рейс из России в Грузию. У терминала пассажиров встретили митингующие против возобновления авиасообщения с РФ, которые выкрикивали провокационные лозунги. Кто устроил акцию протеста и стоит ли из-за этого опасаться поездок в Грузию – в материале Москвы 24.

Оскорбления и нападки журналистов

Рейс авиакомпании "Азимут" с 86 пассажирами прилетел из Москвы в Тбилиси в 13:20 по местному времени. На борту угощали шампанским и раздавали фирменные брелоки. Полет прошел в штатном режиме, никаких происшествий зафиксировано не было.

При этом в Тбилиси оппозиционная партия "Дроа" ("Время") и ее сторонники подготовили к прилету борта акцию протеста: демонстранты выступили против возобновления полетов между РФ и Грузией, показывали оскорбительные плакаты и выкрикивали антироссийские лозунги. Кроме того, участники прилепили на стекла автомобилей флаги Евросоюза и Украины.

На охрану аэропорта выделили более сотни полицейских, им пришлось оттеснить митингующих подальше от терминала. Часть оппозиционеров пыталась прорваться через кордон, но их удалось остановить. По предварительным данным, задержаны шесть человек.

Примерно через полтора часа после прилета рейса митинг завершился, протестующие разошлись по домам.





Владимир Путин 10 мая отменил запрет на полеты из РФ в Грузию, который был установлен в 2019 году из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Кроме того, президент прекратил действие визового режима для граждан этой страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал это решение положительным. Однако оно вызвало недовольство антироссийски настроенных политических сил.



Стражам порядка пришлось охранять пассажиров не только от демонстрантов, но и от некоторых журналистов. Часть репортеров пыталась задавать туристам провокационные вопросы, например, считают ли они Россию "оккупантом". Путешественники, как правило, уходили из зоны прилета молча, игнорируя агрессивно настроенные СМИ.

Первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она уже называла провокацией решение Владимира Путина отменить запрет на полеты в эту страну.





Саломе Зурабишвили президент Грузии Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс.

Одновременно с этим авиационные власти страны продолжают содействовать восстановлению сообщения с РФ. В частности, кроме "Азимута", разрешения на полеты получила и российская компания Red Wings. Росавиация, в свою очередь, согласовала рейсы из Тбилиси в Москву перевозчика Georgian Airways.

Лететь не страшно?

Акцию грузинской оппозиции у тбилисского аэропорта нельзя назвать массовой, отметил в беседе с Москвой 24 политолог Юрий Светов.

"Вполне возможно, среди митингующих есть те, кто искренне не хочет нормальных отношений с Россией. Но акция не была массовой: такой ее можно было бы назвать, если бы речь шла о тысячах людей. А здесь десятки протестующих, которых привезли к аэропорту на автобусах", – сказал эксперт.

По его словам, митинг стал отражением раскола внутри грузинского общества. "Одни понимают, что они с Россией соседи, нужно использовать возможности с ней торговать и принимать оттуда туристов, чтобы придать импульс своей экономике. Но есть те, кто полагает, что их будет содержать Евросоюз и американцы, которые будут платить им за враждебность к России", – объяснил Светов.

Однако акции против возобновления авиасообщения с РФ в конечном итоге прекратятся, убежден политолог.





Юрий Светов политолог Все эти протесты сойдут на нет, надо отнестись спокойно к этой истерике. Сейчас они бунтуют, чтобы показать, что они – сила. А когда эти рейсы станут обыденностью, к ним полетят российские туристы, и их кафе, рестораны, турбазы, лавки с сувенирами начнут зарабатывать, эта тема потеряет свою остроту.

Те, кто был в Грузии в последние годы, знают, что отношения к россиянам некоторых политиков и обычных жителей страны отличаются. Хоть значительная часть общества и может мечтать о вступлении в Евросоюз, при этом они хотят нормальных отношений с РФ, заключил Светов.

