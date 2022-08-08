Политолог прокомментировал слова основателя Pink Floyd о Байдене

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена "военным преступником". Так музыкант прокомментировал позицию Штатов в конфликте на Украине. В соцсетях многие американцы поддержали мнение Уотерса. Расскажем, как на его высказывание отреагировали в России и на Украине и чем можно объяснить слова музыканта.

"Это тяжкое преступление"

Фото: Rob Grabowski/Invision/AP

Резко о политике Джо Байдена лидер Pink Floyd высказался после вопроса ведущего CNN о том, почему во время своего концертного тура среди фотографий "военных преступников" он показывает снимок президента США. Уотерс объяснил это тем, что американский лидер "подливает масла в огонь" конфликта на Украине.





Роджер Уотерс один из основателей Pink Floyd Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?

Главным виновником боевых действий, помимо США, британский музыкант назвал НАТО. По мнению Уотерса, ситуация накалилась в 2008 году, когда на саммите Североатлантического альянса впервые затронули тему членства Украины и Грузии. "Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя Альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы", – заявил Уотерс.

На все возражения ведущего один из основателей Pink Floyd посоветовал ему больше читать. Кроме того, Уотерс предложил оппоненту представить реакцию США, если бы Китай разместил ядерное оружие в Мексике и Канаде.

После интервью многие зарубежные пользователи Twitter поддержали точку зрения Уотерса. Один из комментаторов считает, что артист своими высказываниями "попал в яблочко". По мнению пользователей, на интервью музыкант проявил мудрость и мужество, попытавшись "сокрушить" пропаганду американских СМИ.

Уотерс не впервые резко высказывается о конфликте на Украине. За это музыканта уже давно внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В 2018 году он заявил, что из-за действий США Украина разделена на две части, сообщает газета "Известия". Тогда же Уотерс отметил, что из-за желания бороться с Россией мир балансирует на грани полного исчезновения.

"Я бы хотел всему миру заявить: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?" – сказал тогда Уотерс.

При этом сама Pink Floyd решила присоединиться к недружественным шагам против России. С 11 марта все песни рок-группы начали удалять с цифровых музыкальных платформ в РФ и Белоруссии. После этого музыканты заявили, что выпустят первую почти за 30 лет песню без участия Уотерса. Все собранные деньги от трека они пообещали направить на гуманитарную помощь Украине.

"Отрезвляющий анализ"

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Высказывания Уотерса прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" политик поблагодарил музыканта за его позицию по конфликту на Украине.





Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!

Первый зампред постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает слова одного из основателей Pink Floyd невероятно смелыми. "Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей "исключительности" и отношения к миру как к своему заднему двору", – заявил Полянский.

Представители Украины точку зрения Уотерса не оценили. Посол в Австрии Александр Щерба в ответ на высказывания музыканта оскорбил его, посчитав "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим человеком". Кроме того, дипломат предложил Уотерсу переехать в Россию.

Точка зрения, схожая с позицией британского музыканта, в США достаточно сильна. Об этом Москве 24 заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт отметил, что рок-музыкант стал далеко не первой западной звездой, которая критикует американскую внешнюю политику.

"Взять того же топового голливудского режиссера Оливера Стоуна. Он и снимал фильм про Владимира Путина, и последовательно выступал с критикой американской внешней политики. Такие звезды есть, и это не является каким-то эксклюзивом", – сказал он.

То, что Байден на протяжении всей политической карьеры поддерживал военные конфликты, тоже не секрет. Политолог напомнил, как нынешний президент США в 1999 году будучи сенатором призывал бомбить Югославию во время косовского конфликта.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Конечно, Байден – военный преступник. Но он не единственный. Там не военных преступников крайне мало. Потому что в основном американский военно-политический класс завязан на американском военно-промышленном комплексе.

Точки зрения, которых придерживаются Роджер Уотерс и Оливер Стоун, могут стать доминирующими в западном обществе. Но для этого жертвы от военных конфликтов должны быть колоссальными для самого Запада, подчеркнул политолог. Пока же о радикальном изменении американской внешней политики говорить не приходится, резюмировал Блохин.