Бывший разведчик США заявил, что Байден может остановить Зеленского одним звонком

07 августа, 23:43
Фото: depositphotos/palinchak
Президент США Джо Байден может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив отказом помогать Киеву. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в беседе с RT.
По его словам, угроза прекращения поставок оружия является важным рычагом давления на Украину. Он выразил мнение, что благодаря этому США могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения.
Риттер отметил, что на сегодняшний день Запад не хочет критиковать Украину. По его мнению, любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита мир отвергает и отрицает.
"Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина", – заключил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что политическая карьера Зеленского подходит к концу. По его словам, он либо покинет Украину, либо погибнет от рук собственных граждан. По его мнению, именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан на Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
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