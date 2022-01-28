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Общество

18:32

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Как изменятся пенсии и социальные выплаты в России с февраля

Выше инфляции. Когда россиянам выплатят проиндексированную пенсию
общество

В начале 2022 года в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам и целый ряд социальных выплат, которые положены семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан. Рассказываем, когда дадут первые выплаты, а также каким окажется размер пенсий и пособий.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Индексация пенсий

Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года на 8,6%.

Учитывая, что январские пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, то в феврале пенсионерам выплатят недополученные 2,7% за январь, а также проиндексированную на 8,6% относительно декабря февральскую пенсию, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля. Страховые пенсии проиндексируют для 30,8 млн неработающих россиян, потратят на это свыше 170 млрд рублей, заявил ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Президент поручил повысить пенсии выше роста уровня инфляции 12 января. Глава государства пояснил, что принятые ранее решения не позволили бы пенсионерам покрыть расходы в текущем году из-за роста цен. В 2020 году инфляция составила 4,9%, а, по предварительной оценке Росстата, к концу 2021 года достигла 8,4%.

Москвичам рассказали, насколько увеличатся пенсии после индексации

Индексация социальных выплат

С 1 февраля в России на 8,4% проиндексируют ряд социальных выплат. Соответствующее постановление 27 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В том числе вырастут выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация также коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Помимо этого, увеличится размер материнского капитала на первого ребенка – с 483,9 до 524,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей.

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