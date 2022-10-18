Юристы ответили на главные вопросы о повестках и призыве

Сергей Собянин 17 октября заявил, что столица в полном объеме выполнила задачи по частичной мобилизации. В связи с завершением призывных мероприятий в городе закрылись пункты сбора мобилизованных. Рассказываем подробности и отвечаем на главные вопросы по призыву.
Москва выполнила задачи в полном объеме
С 14:00 17 октября в столице завершили работу пункты сбора мобилизованных. Сергей Собянин пояснил, что с этого момента разосланные повестки теряют свою силу.
Мэр подчеркнул, что Москве удалось выполнить задачи по частичной мобилизации в полном объеме благодаря патриотизму и ответственности горожан. Он поблагодарил москвичей, а также пообещал, что столичные власти продолжат заботиться о семьях и близких мобилизованных граждан.
Вместе с тем известно, что обращения столичных добровольцев, которые хотят поучаствовать в специальной военной операции, продолжат рассматривать в персональном порядке. Об этом рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
Мобилизационные мероприятия также подошли к концу и в Подмосковье. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что указ о завершении частичной мобилизации по всей стране к настоящему моменту еще не был подписан президентом. Он добавил, что для каждого региона установлены свои показатели по численности призывников. Некоторые субъекты сообщили, что выполнили мобилизационное задание, уточнил Песков.
Согласно действующему указу президента РФ, призыву подлежат до 300 тысяч человек, отметил Песков. По его словам, о превышении этого показателя речи идти не может.
Явка не требуется?
На горячей линии по вопросам частичной мобилизации объяснили москвичам, как действовать, если им пришла повестка.
Отмечается, что, поскольку пункты сбора закрыты, с повесткой следует явиться в военкомат по месту жительства. Вместе с тем юрист Елена Пономарева объяснила, с какой целью необходима такая поездка.
"В военкомате человека ставят в известность, что он не будет участвовать в частичной мобилизации в связи с тем, что определенное количество людей уже задействовано", – сказала она, добавив, что за неявку по повестке человеку грозит ответственность вплоть до уголовной.
В свою очередь, юрист Мария Ярмуш напомнила, что в целом по РФ мобилизационные мероприятия продолжаются. При этом в регионах, где уже выполнен план по призывникам, больше не будут рассылать повестки по частичной мобилизации.
Однако их могут отправить по другим поводам. В частности, с 1 ноября в России начинается традиционный осенний призыв срочников, напоминает Мария Ярмуш. В этом году его перенесли на месяц позже, чтобы развести призывную кампанию с частичной мобилизацией.
В связи с этим с 1 ноября некоторым москвичам могут прийти повестки в военкомат. Но речь именно об осеннем призыве солдат-срочников, а не частичной мобилизации, подчеркнула эксперт.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что срочники не будут задействованы в специальной военной операции, которую РФ проводит на Украине.