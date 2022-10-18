Юристы ответили на главные вопросы о повестках и призыве

Сергей Собянин 17 октября заявил, что столица в полном объеме выполнила задачи по частичной мобилизации. В связи с завершением призывных мероприятий в городе закрылись пункты сбора мобилизованных. Рассказываем подробности и отвечаем на главные вопросы по призыву.



Москва выполнила задачи в полном объеме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 14:00 17 октября в столице завершили работу пункты сбора мобилизованных. Сергей Собянин пояснил, что с этого момента разосланные повестки теряют свою силу.





Сергей Собянин мэр Москвы Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Мэр подчеркнул, что Москве удалось выполнить задачи по частичной мобилизации в полном объеме благодаря патриотизму и ответственности горожан. Он поблагодарил москвичей, а также пообещал, что столичные власти продолжат заботиться о семьях и близких мобилизованных граждан.

Вместе с тем известно, что обращения столичных добровольцев, которые хотят поучаствовать в специальной военной операции, продолжат рассматривать в персональном порядке. Об этом рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Мобилизационные мероприятия также подошли к концу и в Подмосковье. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что указ о завершении частичной мобилизации по всей стране к настоящему моменту еще не был подписан президентом. Он добавил, что для каждого региона установлены свои показатели по численности призывников. Некоторые субъекты сообщили, что выполнили мобилизационное задание, уточнил Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились.

Согласно действующему указу президента РФ, призыву подлежат до 300 тысяч человек, отметил Песков. По его словам, о превышении этого показателя речи идти не может.



Явка не требуется?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На горячей линии по вопросам частичной мобилизации объяснили москвичам, как действовать, если им пришла повестка.





из ответа горячей линии по вопросам частичной мобилизации Если вам пришла повестка в связи с объявлением частичной мобилизации по месту жительства или работы с 14:00 17 октября, то явка по ней не требуется. Если вы получили повестку до 14:00 17 октября, явка по ней требуется.

Отмечается, что, поскольку пункты сбора закрыты, с повесткой следует явиться в военкомат по месту жительства. Вместе с тем юрист Елена Пономарева объяснила, с какой целью необходима такая поездка.

"В военкомате человека ставят в известность, что он не будет участвовать в частичной мобилизации в связи с тем, что определенное количество людей уже задействовано", – сказала она, добавив, что за неявку по повестке человеку грозит ответственность вплоть до уголовной.

В свою очередь, юрист Мария Ярмуш напомнила, что в целом по РФ мобилизационные мероприятия продолжаются. При этом в регионах, где уже выполнен план по призывникам, больше не будут рассылать повестки по частичной мобилизации.

Однако их могут отправить по другим поводам. В частности, с 1 ноября в России начинается традиционный осенний призыв срочников, напоминает Мария Ярмуш. В этом году его перенесли на месяц позже, чтобы развести призывную кампанию с частичной мобилизацией.

В связи с этим с 1 ноября некоторым москвичам могут прийти повестки в военкомат. Но речь именно об осеннем призыве солдат-срочников, а не частичной мобилизации, подчеркнула эксперт.





Мария Ярмуш юрист Повестки могут получить молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые должны пройти военную службу по срочному призыву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что срочники не будут задействованы в специальной военной операции, которую РФ проводит на Украине.

