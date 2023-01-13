Эксперт назвала опасные места, где можно одновременно заразиться гриппом и COVID-19

В РФ продолжают выявлять случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре. Отмечается, что пациенты в этом случае тяжелее переносят болезнь. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности дети и пенсионеры. Рассказываем, какие симптомы наблюдаются при заражении двумя инфекциями, а также как от этого защититься.



Двойное заражение

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявляемых на территории РФ случаях одновременного инфицирования гриппом и COVID-19. По ее словам, зачастую заболевание встречается у людей с ослабленным иммунитетом.

"В том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях", – пояснила Пшеничная, добавив, что при двойном заражении пациенты тяжелее переносят болезнь.





Наталья Пшеничная замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии, к которой в последующем может присоединиться вторичная бактериальная. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, чем при моноинфекции.

Пшеничная также обратила внимание, что коронавирус и грипп лечатся по-разному. В связи с этим врачи используют комбинированную терапию, нацеленную на обе инфекции. При этом для каждого конкретного пациента они подбирают индивидуальную стратегию.

"Каких-то специфических симптомов одновременного заражения гриппом и COVID-19 нет, настораживает обычно быстрое развитие тяжелого состояния больного с появлением одышки, интоксикации и другого. Выявить эти инфекции позволяет ПЦР-тестирование", – подчеркнула представитель Роспотребнадзора.



Ситуация с гриппом и COVID-19 в РФ

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "Кракена"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что в РФ продолжится подъем заболеваемости гриппом. Однако рост не будет высоким, считает она.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким, но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа А... приходит вирус гриппа В.

Вместе с тем ранее ведомство впервые выявило в РФ заражение субвариантом штамма коронавируса "Омикрон" под названием "Кракен". "Первый случай заражения субвариантом "Омикрона" XBB.1.5 ("Кракен") был зафиксирован в Пензенской области", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Инфекцию выявили у 32-летней жительницы Пензы. В ведомстве уточнили, что она в последнее время не выезжала за пределы региона и за границу. Также заболевшая не вакцинировалась от коронавируса, но перенесла его ранее в легкой форме. Известно, что сейчас женщина уже здорова.

Примечательно, что "Кракен" в сравнении с предыдущими мутациями коронавируса не является более тяжелым или смертельным вариантом. При этом отечественные вакцины эффективны против него. Тем не менее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи дополнительно разрабатывают препарат, которым можно будет привиться и получить защиту от новых штаммов коронавируса, в том числе от "Кракена".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ в связи с обнаружением "Кракена" не планируется вводить какие-либо ограничения.



Как лечиться и где можно заразиться?

При самых первых признаках болезни человек должен оставаться дома, заявил в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист Начинать лечиться нужно с обильного питья и приема жаропонижающих средств, полоскания горла и промывания носа. Если такие элементарные мероприятия в течение нескольких часов не дают улучшений, то незамедлительно обращаться к врачу.

Дальнейшая тактика будет зависеть от клинических симптомов, которые выявит врач, и результатов назначенного лабораторного исследования, подчеркнул эксперт.

По мнению Вознесенского, единственным действенным способом профилактики любого инфекционного заболевания является вакцинация. Но важно помнить, что она не дает мгновенный эффект. Защита появляется через три-четыре недели после прививки, говорит специалист.

Врач также напомнил о важности правил личной гигиены, поскольку осень и зима – это период "буйства всех острых респираторных вирусных инфекций, не только гриппа и COVID-19". Не стоит пренебрегать ношением масок в общественных местах и мытьем рук с мылом, заключил Вознесенский.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что риск одновременно заразиться гриппом и COVID-19 повышен при посещении мест большого скопления людей в закрытом пространстве у тех, кто не прошел вакцинацию и не пользуется масками.





Татьяна Руженцова эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников.

Вместе с тем Руженцова подчеркнула, что при своевременной вакцинации и ревакцинации, применении масок, антисептиков и соблюдении безопасного расстояния риск двойного заражения снижается до минимальных показателей.

