Как отказ ЕС от российской нефти повлияет на доходы людей во всем мире

Евросоюз спустя почти месяц ожесточенных дискуссий согласовал шестой пакет антироссийских санкций. В него вошел частичный запрет на импорт нефти из РФ, меры воздействия против Сбербанка и трех российских телеканалов, а также новые персональные ограничения. Разбираемся, как пакет повлияет на нашу экономику и почему он так опасен для остального мира.

Вымучили

Глава Евросовета Шарль Мишель утверждает, что всего принятые ЕС меры незамедлительно затронут две трети поставок нефти из России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до конца 2022 года ЕС планирует отказаться от 90% ее импорта из РФ. По подсчетам Bloomberg, из-за введенных мер Россия лишится примерно 22 миллиардов долларов доходов в год.

Запрет на закупки сырой нефти вступит в силу через полгода после вступления санкций в силу. Для нефтепродуктов этот срок составит восемь месяцев. При этом, когда именно санкции вступят в силу, пока неизвестно. Юридическим оформлением всех договоренностей постпреды Евросоюза займутся 1 июня, рассказал Шарль Мишель.

Под эмбарго подпала только та нефть, которая идет в страны Евросоюза по морю. Хотя изначально ЕС настаивал на полном отказе от любых закупок. Запрет на импорт нефти из РФ по трубопроводу временно убрали из-за жесткой позиции Венгрии, которая практически полностью зависит от такого вида поставок.

Также послабления получила Чехия. По словам премьер-министра страны Петра Фиалу, для них отсрочка на эмбарго продлится 18 месяцев. Об отложенном запрете заявил и премьер Болгарии Кирил Петков. По его словам, ЕС сделал для его страны исключение до конца 2024 года.

"Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", – привел подробности нового пакета санкций премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не способен помешать РФ продавать энергоресурсы в другие страны. "Мы не настолько могущественны. Но мы самый важный клиент России. Ей придется искать новых и, разумеется, снижать цены", – сказал Боррель.

При этом, пока в Евросоюзе обсуждали эмбарго, азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупок нефти.

Мировой рынок сразу отреагировал на новый пакет антироссийских санкций. Цена на нефть марки Brent тут же начала расти. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Der Spiegel предупредил, что нынешний энергокризис в мире стал сильнейшим с 1970-х годов. По его словам, уже летом Европа рискует столкнуться с нехваткой топлива из-за ситуации на рынке нефти.

Кроме ограничений по энергоносителям, в шестой пакет вошло отключение Сбербанка от международной системы SWIFT. В банке подчеркнули, что эта мера никак не повлияет на его работу по международным расчетам, а внутрироссийские операции не завязаны на SWIFT и продолжатся в стандартном режиме.

Также в ЕС будет ограничена работа трех российских телеканалов. Дополнили шестой пакет и новыми персональными санкциями. Ожидается, что в список должен попасть патриарх Кирилл.

Удар по своим

После вступления эмбарго в силу Россия, возможно, столкнется с необходимостью сократить добычу нефти, рассказал Москве 24 ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. В то же время все будет зависеть от работы по переброске поставок другим странам, отметил он.

Мировой рынок, по его словам, уже отреагировал на ситуацию ростом цен на топливо. "Если эмбарго в итоге реализуется на практике и Евросоюз будет жестко следить за его исполнением, минимизируя все возможные теневые схемы торговли нефтью, цена в мире, безусловно, дополнительно вырастет. В Европе это станет дополнительным стрессом для экономики", – считает эксперт.





Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Не исключен вариант, когда нефть будет перепродаваться через одни страны в пользу других. Возможна торговля смесями, когда часть товара российская, часть зарубежная. Это вопрос желания или нежелания Евросоюза с этим разбираться. Если жестко контролировать эмбарго, можно ударить по России сильнее, но и по самим себе они тогда нанесут более серьезный ущерб.

Скорее всего, ЕС будет смотреть на обход собственных решений сквозь пальцы, предполагает Митрахович, иначе эмбарго станет большой проблемой для своих же потребителей. "А потом это станет серьезным вызовом для правительств, которые могут потерять поддержку. Но это станет видно через несколько месяцев. Сейчас, скорее всего, все обойдется минимальными потерями", – сказал он.

Шестой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что возможности вводить новые ограничения у Евросоюза на данный момент исчерпаны, сказал в разговоре с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. При этом продолжать такой курс Европе приходится с политической точки зрения, добавил он.

"Расчеты о потерях России от нефтяного эмбарго посчитаны с точки зрения того, что альтернативных покупателей у нашей страны нет. То есть это потери РФ именно от Евросоюза. Но то, что эта нефть может быть перенаправлена на другие рынки, они не учли", – объяснил специалист.

Из-за эмбарго в мире начнет ухудшаться ситуация с и без того высокой инфляцией, прогнозирует Бадалов. Тех инструментов, которые есть у властей, не хватит для решения этой проблемы, отметил он. "Это означает снижение доходов населения, остановку производств, рост безработицы, дефицит бюджетов и другие последствия", – предупредил эксперт.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Если нефть из России уйдет с рынка Евросоюза и заполнить ее на 100% никто другой не сможет, топливо придется экономить. А значит, сокращать пользование автомобилем, снижать скорость на автобанах, меньше летать на самолетах и так далее.

"Нефтедобывающие страны прямо говорили о том, что заместить эти объемы не удастся. У них есть определенные обязательства, контракты. Возможно, кто-то и хотел бы продавать больше нефти, но есть обязательства перед внутренним рынком. Если больше продавать за рубеж, внутри страны возникнет дефицит, что приведет к росту цен. Поэтому просто взять и заместить выпадающие объемы не так просто", – сказал Бадалов.

Прокомментировал экономист и отключение Сбербанка от системы SWIFT. По словам Бадалова, платежи в долларах и евро для него и так запрещены предыдущими санкциями. Соответственно, он и не пользуется SWIFT, когда речь идет об операциях в этих валютах. Судя по всему, Сбер теперь будет напрямую взаимодействовать с банками из стран, которые не присоединились к санкциям, и предлагать им расчеты с помощью альтернативных SWIFT систем, резюмировал он.

